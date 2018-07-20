Неутомимая Мара: Багдасарян снова пытается отсудить свои водительские права

Скандально известная стритрейсершера не оставляет попыток законным образом вернуться за руль автомобиля.

Напомним, что действие водительского удостоверения Мары Багдасарян было бессрочно приостановлено судом, после того как прокуратуре удалось доказать, что с ней случаются эпилептические припадки.

Мара долгое время пыталась забрать свое водительское удостоверение с новой медсправкой, в которой нет противопоказаний для управления транспортным средством, но в ГИБДД это делать отказывались. Попытка вернуть водительское удостоверение через суд закончилась провалом — Дорогомиловский районный суд отказал ей в удовлетворении требований.

Теперь защита Багдасарян подала апелляцию на решение суда и просит удовлетворить ее иск к ГИБДД и МВД с просьбой признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения.

Тяга к управлению автомобилем у нее настолько высока, что она решила ездить за рулем без прав, но столичная полиция, похоже, по пятам следует за стритрейсершей и постоянно штрафует ее за управление автомобилем без прав.

Фото: instagram.com/mara049

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