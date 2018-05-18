Суд поставил на место стритрейсершу Багдасарян. Да, опять. Это конец истории?

Дорогомиловский суд Москвы отказал в иске скандально известной стритрейсерши к ГИБДД столицы.

В своем иске Мара Багдасарян требовала признать незаконным отказ в выдаче ей водительского удостоверения и «устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения». В суд она не явилась, ее интересы сегодня представлял адвокат.

«Решением Дорогомиловского районного суда Москвы исковые требования Багдасарян М.Э. к отделению по экзаменационной работе Межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы 2 ГУ МВД России по Москве о признании незаконным отказа в выдаче ей водительского удостоверения оставлены без удовлетворения», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

Действие водительских прав Мары Багдасарян было бессрочно приостановлено в марте прошлого года по представлению прокуратуры, которая выяснила, что стритрейсерша страдает эпилепсией. При этом справку о болезни предоставили сами защитники стритрейсерсши во время одного из заседаний суда по делу «гонки на Гелендвагене».

Тогда Багдасарян получила 10 суток административного ареста за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Позднее у нее нашли массу неоплаченных штрафов, ее приговаривали к обязательным работам, которые она отбывала в Твери.

Но вернувшись в Москву, Багдасарян упорно стремится вернуться за руль автомобиля. Она опубликовала медсправку водительской комиссии, которая не обнаружила противопоказаний для допуска к управлению транспортными средствами. Однако в ГИБДД не спешили возвращать стритрейсерше права. Она даже угрожала обратиться к Владимиру Путину, чтобы тот вернул ей права. При этом, так как водительских прав она не лишена, то за управление транспортным средством ей грозит лишь денежный штраф, который ей уже неоднократно выписывали сотрудники ГИБДД, ловившие Мару за рулем. Сотрудники ГИБДД, судя по всему, хотят напрочь отбить у Багдасарян желание водить автомобиль: они следуют за ней буквально по пятам, пресекая любые попытки выехать на городские улицы за рулем.

В июле прошлого года скандально известная гонщица задерживалась полицейскими за вождение автомобиля, не имея на то права.

Во время одного из судебных заседаний выяснилось, что у Багдасарян эпилепсия и ей нельзя водить автомобиль. Свидетелем выступил инспектор ГИБДД, который однажды остановил девушку на дороге и стал выяснять, почему у нее столько неоплаченных штрафов. В это время у нее случился припадок, и инспектору пришлось вызвать скорую помощь. Врачи подтвердили факт припадка.

Багдасарян стала известна после нашумевшей истории о гонках на Гелендвагене. После этого ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил. За неоплаченные штрафы суд приговорил ее к обязательным работам, которые она стала прогуливать, за что была арестована на 15 суток.

Фото: instagram.com/049mara