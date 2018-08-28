Мара Багдасарян продолжает собирать автомобильные штрафы. Как так?

Штрафов накопилось уже столько, что ее вновь ищут судебные приставы.

После того, как Мару пожизненно лишили прав по состоянию здоровья, ее автомобиль попал в ДТП и был замечен в нарушении правил парковки. Примечательно, что на машине девушки, а это Mercedes-Benz S63 AMG, стоят уже другие номера. Таким образом, судебные приставы опять ищут гонщицу-нарушительницу, которая не платит штрафы. Один из них выписан за парковку возле дома № 7 в Малом Златоустинском переулке, во второй раз она не оплатила парковку на Кутузовском проспекте, поделилось информацией издание life.ru. Всего за гонщицей числится неоплаченных штрафов на 10 тыс. рублей.

При этом Мара давно лишена прав, на одном из судебных заседаний удалось доказать, что она страдает эпилепсией. Кроме того, у девушки целый букет различных заболеваний: астма, диабет и порок сердца.

Как выяснилось из материалов портала «Автокод», дорогой Mercedes-Benz Мары даже успел попасть в аварию после того, как ее лишили прав. Правда, кто сидел за рулем в тот момент и какие повреждения получил автомобиль, неизвестно.

Мара не оставляет попыток вернуть свои водительские права. Дорогомиловский районный суд уже отклонил ее иск, но потом защита стритрейсерши подала апелляцию на решение суда.

Ранее мы писали, что девушка выставила на продажу свое купе Mercedes-Benz S63 AMG.

ГИБДД старается следить за Марой. Так, в апреле она даже не успела проехать и нескольких метров, как ее остановила ДПС и выписала штраф в 15 тысяч рублей.



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС