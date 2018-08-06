Автономера у дилеров, штрафы за техосмотр: важные изменения для водителей

На прошлой неделе произошел ряд знаковых событий, важных для любого автовладельца и водителя.

Владимир Путин подписал закон «О регистрации транспортных средств». Согласно закону получать номера на транспортные средства можно будет не в ГИБДД, а у автомобильных дилеров и в «других специализированных организациях». Их внесут в специальный реестр.

При этом в ГИБДД будут только присваивать автомобилям буквенно-цифровые сочетания, а изготавливать сами номер автовладельцы будут в коммерческих организациях, для которых также будет создан отдельный реестр. Чтобы предприниматели не наглели, Федеральная антимонопольная служба установит предельный тариф на изготовление номеров. Сегодня изготовления комплекта дубликатов госномеров в коммерческих структурах обходится в сумму от 700 до 3000 рублей в зависимости от региона и жадности изготовителя.

Многие поспешили заявить, что Путин разрешил регистрировать автомобили не в ГИБДД. Однако закон вступает в силу через год с момента подписания, то есть в начале августа 2019 года. Предполагается, что за это время ведомства успеют разработать механизм выдачи номеров автодилерами, а ФАС — рассчитать тариф.

Правительство одобрило пакет изменений в законодательство, серьезно ужесточающий ответственность в области обязательного техосмотра. Поправки предполагают введение штрафа для автовладельцев, которые не имеют действительной диагностической карты, саму процедуру прохождения техосмотра будут фиксировать на фото и видео, а операторов техосмотра за нарушения ждут не только серьезные штрафы, но и уголовная ответственность.

Размер штрафа для автовладельцев пока неизвестен, но, судя по всему, предложение Минпромторга повысить его с изначально предлагаемых 800 рублей до 2000 рублей, на заседании правительства нашло одобрение.

Наконец, был повышен размер государственной пошлины на некоторые документы. Водительские права подорожали с двух до трех тысяч рублей. Правда, повышение коснулось только удостоверений нового образца на пластиковой основе с микрочипом. Платить больше придется как тем, кто впервые получает права, так и тем, кто делает это в связи с истечением их срока действия, утерей и т.д.

За выдачу Свидетельства о регистрации транспортного средства придется заплатить в три раза больше: 1500 рублей вместо 500 рублей. Здесь речь также идет о документе нового образца на пластиковой основе.

С сентября камеры будут фиксировать номера автомобилей, у которых нет действующего полиса ОСАГО.

МВД хочет ужесточить ответственность для тех, кто скрылся с места ДТП с ранеными или погибшими.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС