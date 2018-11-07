Верховный суд заставил МВД переписывать приказ о выдаче водительских прав

В ГИБДД должны принимать любые подтверждения уплаты государственных пошлин, что не отображено в приказе.

В МВД намерены изменить содержание пункта 24 приказа №995

Согласно решению высшей судебной инстанции, ведомственные документы МВД, касающиеся выдачи водительских прав, не соответствует требованиям Налогового кодекса РФ. В частности, это касается подтверждения уплаты государственной пошлины.

Иск в Верховный суд подала жительница Волгоградской области, которой во время замены водительских прав не смогли подтвердить факт уплаты государственной пошлины по предоставленной инспектору квитанции из банка, пишет «Коммерсантъ». Отказ признавать погашенную платежную квитанцию из банка документом, подтверждающим уплату пошлины, был обусловлен тем, что подобная проверка не предусмотрена полицейским регламентом. Чтобы платеж считался подтвержденным, инспектор ГИБДД должен найти запись об оплате в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП Федерального казначейства), которая может появиться там с большим опозданием.

Верховный суд встал на сторону истца и признал приказ МВД, регламентирующий выдачу водительских удостоверений, несоответствующим законам РФ, в частности, Налоговому кодексу. Проверка оплаты государственных пошлин должна проводиться строго в соответствии с законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в котором прописано, что платежное поручение с отметкой банка является подтверждением уплаты. В МВД с таким решением согласились.

Это не значит, что изменения в приказ МВД будут внесены незамедлительно, так как у сторон процесса есть 30 дней на обжалование решения суда. Тем не менее пункт 24 Приказа МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», который гласит, что «Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается информацией об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах» с момента вступления в силу решения Верховного суда не действует.

В России создадут базу людей, имеющих медицинские противопоказания для вождения транспортных средств.

Разъяснения Приказа МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» читайте здесь.

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