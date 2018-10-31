Получить медсправку для прав станет сложнее

ГИБДД разработала поправки в действующее законодательство, благодаря которым в России появится единая база лиц, имеющих медицинские противопоказания для получения водительских прав.

Проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс об административных правонарушениях размещен на портале публикации нормативно-правовых актов министерств и ведомств Российской Федерации.

Согласно поправкам все организации, имеющие лицензию на проведение медицинского освидетельствования для получения или замены водительских прав в связи с истечением их срока действия, будут обязаны вносить данные о медицинских противопоказаниях в единую медицинскую базу. При этом перечень сведений, которые будут передаваться в базу, установит правительство.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что сегодня отсутствует межведомственное взаимодействие между Минздравом и МВД по обмену информацией о гражданах, имеющих противопоказания для управления транспортными средствами. В результате в ГИБДД говорят о многочисленных случаях выявления наличия у водителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, документов на управление транспортными средствами.

Для медицинских учреждений будет введена административная ответственность за непредставление данных в федеральную медицинскую базу. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф вырастает до 50 и 100 тыс. рублей соответственно.

За выдачу медсправки без проведения освидетельствования юридическим лицам грозит штраф от 300 до 600 тыс. рублей, а также приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Проект поправок был подготовлен и вынесен на обсуждение еще в 2015 году, но только сейчас в МВД подготовили доработанные поправки. Антикоррупционная экспертиза продлится до 6 ноября этого года.

Накануне МВД сообщило о подготовке законопроекта, ужесточающего ответственность за управление транспортным средством без водительских прав.

В октябре вступили в силу новые правила возврата водительских удостоверений тем, кто ранее был лишен этого права.

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