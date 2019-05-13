Российский авторынок вновь упал. Отжаться нечем

По итогам апреля продажи новых автомобилей сократились почти на 3%.

За минувший месяц россияне купили 148 296 новых автомобилей, что на 2,7 % или на 4129 машины меньше, чем в апреле 2019 года. Снижение продаж последовало после роста рынка в марте. Ранее, в феврале, также отмечалось уменьшение спроса на новые машины — уже тогда председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что меры господдержки в этом году довольно скромные, чтобы «произвести фундаментальные изменения».

Сейчас же он подчеркнул, что темпы продаж в апреле не давали возможности рассчитывать на повторение прошлогодних результатов.

«Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост», — отметил Йорг Шрайбер.

Рынку при этом пока не очень помогли возобновленные с 1 марта программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», на которые было выделено всего 3 млрд рублей. Напомним, участвовать в программах могут автомобили стоимостью не более миллиона рублей. В прошлом году по этим программам было реализовано 99,5 тыс. легковых автомобилей. В том числе эта поддержка позволила рынку продемонстрировать уверенный рост — 12,8%.