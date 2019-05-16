Средняя стоимость автомобиля перешагнула отметку 1,5 млн рублей

За год средняя стоимость иномарок увеличилась на 13%, а отечественных автомобилей — на 9%.

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Постоянный рост цен на новые автомобили привел к тому, что их средняя стоимость уже превысила отметку в полтора миллиона и составила 1,52 млн рублей.

В больше мере подорожание коснулось, конечно же, иномарок, средняя цена которых достигла 1,77 млн рублей. Это на 13% больше, чем в мае прошлого года, подсчитало агентство «Автостат». Средняя же стоимость машин отечественного производства сегодня составляет 662 тыс. рублей, что на 9% выше прошлогодней. Усредненная же цена новых автомобилей, таким образом, выросла на 12% и составила, как уже говорилось, 1,52 млн рублей.

За минувший год больше других подорожали автомобили Geelу. Их средняя цена увеличилась на 48% и теперь составляет не 848 300, а 1 255 000 рублей. На втором месте в гонке ценников оказался бренд Peugeot. Его машины подорожали на четверть. Замыкает тройку лидеров Infiniti, чьи автомобили стали дороже на 22,5%. В пятерку также вошли автомобили Skoda и Lifan, средняя цена которых увеличилась на 18,7% и 15,3% соответственно.

Следует отметить, что некоторые автомобили, наоборот, стали дешевле. Например, средняя цена на Zotye снизилась на 7,3%, а Ягуары и Genesis стали дешевле на 2,4 и 5%.

По итогам 2018 года, до поднятия ставки НДС, средняя цена нового автомобиля составляла 1,43 млн рублей.

Стоимость автомобилей продолжит расти, в том числе из-за того, что Ассоциация дилеров РОАД предложила запретить наличный расчет при покупке автомобиля.

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