Рынок легковых автомобилей с пробегом в мае рухнул на 12%

Казалось, что спрос сместился в сторону подержанных машин, но нет, продажи их тоже просели и даже больше, чем новых.

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В мае 2019 года легковых автомобилей с пробегом в России было продано 428 022 шт., что на 12% меньше, чем в мае 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Все марки ведущей «десятки» оказались с минусе, у большинства из них падение зафиксировано двузначными числами.

Лидирует Lada — в мае нашли своих покупателей 108 395 автомобилей (-13,5%), на долю бренда пришлось более 25% от общего объема бэушек.

На втором месте и на первом среди иномарок расположилась японская Toyota — 47 040 подержанных машин (-14,2%). В тройке лидеров еще один японский бренд — Nissan — 23 910 тыс. шт., падение составило 12%.

В десятку также попали Hyundai (22 280 шт.; —8,1%), Kia (21 165 шт.; —3,7%), Chevrolet (18 575; —13,3%), Ford (17 055 шт.; —11,1%), VW (17 012 шт.; —10.2%), Renault (15 779; —9,9%) и Mitsubishi (12 788 шт.; 12,4%).

Среди моделей лидирует Lada 2114 — 11 064 проданных машины — это на 15,4% меньше, чем в мае 2018 года, второе место у Форда Фокус — 10,8 тыс. шт. (-11,5%). Замыкает тройку лидеров Lada 2107 — 10 077 (-17,2%).

В ведущей десятке также Hyundai Solaris (8612 шт.; —0,6%), Toyota Corolla (8370 шт.; —13,9%), Lada 2170 (8230 шт.; —10,3%), Kia Rio (8193 шт.; +4,4%), Lada 2110 (7765 шт.; —17,2%), Lada 4x4 (6905 шт.; —15,4%) и Lada 2190 (6662 шт.; +0,4%).

За 5 месяцев 2019 года на вторичном рынке было реализовано 2 млн 047,3 тыс. единиц, что на 0,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Доля новых кредитных автомобилей в общем объеме продаж первые достигла 60%.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

