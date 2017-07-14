Названы регионы, где чаще всего покупают пикапы

Больше всего мини-грузовичков покупают в Ханты-Мансийском автономном округе — жители региона за четыре месяца с начала года приобрели 301 новый пикап, или 10% от общего объема рынка. Москва заняла второе место — здесь разошлось 228 экземпляров. В тройке лидеров оказалась и Московская область —135 штук.
В топ-10 вошли Иркутская область — 112 шт., Санкт-Петербург — 108 шт., Красноярский — 107 шт., и Краснодарский — 106 шт. края, Самарская — 98 шт., и Свердловская области — 97 шт. и Ямало-Ненецкий АО — 97 шт.
Наиболее популярными, по итогам апреля, в России стали модели УАЗ Пикап — 346 шт. (+5,2%), Toyota Hilux — 265 шт. (+6%) и Mitsubishi L200 — 222 штуки (+70,8%). Всего в апреле было реализовано порядка 1 тыс. автомобилей с данным типом кузова, рост продаж составил менее одного процента.
- Пикапы, которые делали в СССР, населению не продавали, делать это стали только в перестроечные времена.
- На пикапе УАЗ ездит и Папа Римский (Джон Малкович) в сериале «Новый папа».
Фото: «За рулем»
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