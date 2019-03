Это невероятно: Папа Римский теперь ездит на пикапе УАЗ

Режиссер Паоло Соррентино в качестве автомобиля первого лица католической церкви неожиданно выбрал доработанный УАЗ Пикап.

Кадры со съемок нового сезона популярного сериала утекли в Сеть. На фото и видео отчетливо виден логотип российского завода.

В прошлом году пикап УАЗа сертифицировали для итальянского рынка и начали там продавать. Увидев его, создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность. Для чего в сериале понадобился именно российский автомобиль, история умалчивает. Вероятно, нужен был яркий, запоминающийся образ. В гараже настоящего Папы Римского, разумеется, совсем другие машины.

Справка

«Новый Папа» — продолжение киносаги «Молодой Папа» (англ. The Young Pope) — итало-испано-французского драматического телесериала режиссера Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Дайан Китон в главных ролях. Премьера первой части состоялась 21 октября 2016 года. В конце 2018 года в Италии началась работа над сериалом-продолжением под названием «Новый Папа» (англ. The New Pope). Недавно Паоло Соррентино сообщил, что второй сезон сериала выйдет в ноябре 2019 года. В продолжении роль главы католической церкви играет уже Джон Малкович. (По материалам Википедии)

У настоящего главы католической церкви много машин, один из папамобилей сделан на базе кроссовера Chevrolet Traverse.

С другими любопытными папамобилями можно ознакомиться в нашей галерее.

В Италии УАЗы любят и давно знают — первые классические автомобили сюда были экспортированы еще в 60-е годы прошлого столетия.

Видео: YouTube

Фото: AP/TASS, Twitter