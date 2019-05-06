Пикапы теряют армию поклонников

В последнем месяце первого квартала было куплено на 43,2% меньше пикапов, чем годом ранее.

Спрос на новые пикапы в России падает стремительными темпами. Этот сегмент теряет популярность как ни один другой. Так, в марте этого года доля пикапов составила 0,5% от общего объема рынка, тогда как показатель марта 2018 года составлял 0,8% — спад на 43,2%.

Если говорить о продажах первого квартала 2019 года, то в сравнении с прошлогодними они сократились на 28%. Как подсчитало агентство «Автостат», всего за первые три месяца текущего года в нашей стране было куплено 1983 новых пикапа. Таким образом, данный сегмент продемонстрировал самый резкий спад спроса.

Самой популярной моделью пикапа на нашем рынке остается УАЗ Пикап, который в первом квартале разошелся тиражом 732 автомобиля. При этом спрос на российский пикап сократился на 15%. На втором месте рейтинга оказался Toyota Hilux, который был куплен в количестве 606 штук. Спрос на эту модель тоже сократился, но всего на 2%. Рекордное падение спроса было зафиксировано на пикап Mitsubishi L200 — 69%, что можно связать с выходом на рынок его обновленной версии. Всего было продано 329 автомобиля, так как поклонники модели ждали поступления в продажу новинки. На четвертом месте ставший на 16% популярнее Volkswagen Amarok. Всего в первом квартале было продано 135 экземпляров модели. Замыкает пятерку лидеров пикап Mercedes-Benz X-класса. Автомобиль появился у дилеров менее года назад, поэтому сравнивать его продажи, которые составили 89 автомобилей, пока не с чем.

В скором времени пикапы Toyota смогут оснащаться встроенной мойкой кузова.

Компания Mitsubishi приготовила экстремальную версию своего обновленного пикапа, которая может пойти в серию.

Фото: УАЗ