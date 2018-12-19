Названы автомобили, меньше всего теряющие в цене

Как только автомобиль был куплен, он начинает терять в цене. Это общеизвестный факт, справедливый для рынка в целом, но не совсем верный, если речь заходит о некоторых конкретных моделях.
Аналитики Auto.ru провели исследование, сравнив цены на новые машины и на трехлетние, и выяснили, какие автомобили дешевеют стремительнее других, а какие — медленнее. При этом обнаружилось, что одна модель с годами, наоборот, даже стала дороже. Но ее мы оставим на десерт, начав с тех автомобилей, которые дешевеют неприлично быстро.
Быстрее всего дешевеют автомобили люксовых брендов, такие как Mercedes-Benz, Land Rover или BMW. Лидеры этого рейтинга — модели Mercedes-Benz S-класса и GL, теряющие более 40% своей начальной стоимости. Следует отметить, что и некоторые другие автомобили этого бренда готовы разорить владельца при перепродаже. Это модели M-, G- и E-класса, которые теряют 36%, 35% и 31% соответственно. Как отмечают аналитики, мало того, что они дешевеют больше других, так еще и продаются слишком долго.
Топ-10 самых стремительно дешевеющих моделей
|
Место
|
Модель
|
Изменение стоимости, %
|
Средняя цена нового автомобиля в 2015 году, руб.
|
Средняя цена 3-летнего автомобиля с пробегом в 2018 году, руб.
|
1
|
Mercedes-Benz S-класса
|
—41,1
|
9 070 000
|
5 340 000
|
2
|
Mercedes-Benz GL
|
—40,5
|
5 566 000
|
3 310 000
|
3
|
Land Rover Discovery Sport
|
—35,9
|
3 052 000
|
1 958 000
|
4
|
Mercedes-Benz М-класса
|
—35,8
|
4 161 000
|
2 670 000
|
5
|
Nissan Pathfinder
|
—35,3
|
2 633 000
|
1 704 000
|
6
|
BMW 5-й серии
|
—34,8
|
2 716 000
|
1 770 000
|
7
|
Mercedes-Benz G-класса
|
—34,7
|
8 103 000
|
5 294 000
|
8
|
Land Rover Range Rover
|
—33,9
|
7 003 000
|
4 627 000
|
9
|
Peugeot 408
|
—32
|
871 000
|
593 000
|
10
|
Mercedes-Benz Е-класса
|
—31,5
|
2 527 000
|
1 731 000
Обратите внимание, что все машины из этого списка, кроме Peugeot 408, стоили в 2015 году от 2,5 до 9 млн рублей.
Что касается моделей, которые теряют в цене меньше других, то на формирование их стоимости влияет другая закономерность. Все они абсолютно разные, но их цена сформирована спросом. Этих машин 2015 года выпуска, с которыми владельцы готовы расстаться, не так много, а желающих их купить — предостаточно. Больше всех повезло тем, кто владеет Toyota Hilux 2015 года выпуска. Этот пикап умудрился за три года подорожать на 4,3%. Выгодными оказались и другие модели марки, вошедшие в топ-лист. Они не стали дороже, но и подешевели незначительно. Это RAV-4, Prado и Corolla. Не торопятся терять в цене и трехлетние Renault Sandero, Mazda CX-5 и Honda CR-V: минус 7–8% за три года больше похоже на погрешность.
Топ-11 самых медленно дешевеющих моделей
|
Место
|
Модель
|
Изменение стоимости, %
|
Средняя цена нового автомобиля в 2015 году, руб.
|
Средняя цена 3-летнего автомобиля с пробегом в 2018 году, руб.
|
1
|
Toyota Hilux
|
+4,3
|
1 792 000
|
1 870 000
|
2
|
Renault Sandero
|
—7,4
|
583 000
|
541 000
|
3
|
Mazda CX-5
|
—7,4
|
1 448 000
|
1 341 000
|
4
|
Honda CR-V
|
—7,7
|
1 614 000
|
1 491 000
|
5
|
Toyota RAV-4
|
—9
|
1 533 000
|
1 396 000
|
6
|
Lada Largus
|
—9,1
|
509 000
|
463 000
|
7
|
Kia Rio
|
—9,5
|
635 000
|
575 000
|
8
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
—9,8
|
2 746 000
|
2 478 000
|
9
|
Kia Sorento
|
—9,8
|
1 697 000
|
1 531 000
|
10
|
Toyota Corolla
|
—9,9
|
946 000
|
853 000
|
11
|
Mitsubishi Outlander
|
—10,3
|
1 431 000
|
1 284 000
Если брать средний показатель по классам, то медленнее дешевеют легкие кроссоверы. На втором месте — полноразмерные автомобили класса D. На третьем — городские автомобили В-класса, а на четвертом — машины гольф-класса, за которыми следуют модели бизнес-класса и представительского.
- Тем временем автомобили с правым рулем теряют популярность, но не на Дальнем Востоке.
- Кузов седан остается одним из самых популярных в России. О том, какие модели седанов пользуются наибольшим спросом, можно узнать здесь.
Фото: Toyota
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