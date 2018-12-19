Названы автомобили, меньше всего теряющие в цене

Со временем автомобили дешевеют. Какие-то медленнее, другие — быстрее. Есть и такие, которые со временем даже дорожают и при этом не являются коллекционными.

Как только автомобиль был куплен, он начинает терять в цене. Это общеизвестный факт, справедливый для рынка в целом, но не совсем верный, если речь заходит о некоторых конкретных моделях.

Аналитики Auto.ru провели исследование, сравнив цены на новые машины и на трехлетние, и выяснили, какие автомобили дешевеют стремительнее других, а какие — медленнее. При этом обнаружилось, что одна модель с годами, наоборот, даже стала дороже. Но ее мы оставим на десерт, начав с тех автомобилей, которые дешевеют неприлично быстро.

Быстрее всего дешевеют автомобили люксовых брендов, такие как Mercedes-Benz, Land Rover или BMW. Лидеры этого рейтинга — модели Mercedes-Benz S-класса и GL, теряющие более 40% своей начальной стоимости. Следует отметить, что и некоторые другие автомобили этого бренда готовы разорить владельца при перепродаже. Это модели M-, G- и E-класса, которые теряют 36%, 35% и 31% соответственно. Как отмечают аналитики, мало того, что они дешевеют больше других, так еще и продаются слишком долго.

Топ-10 самых стремительно дешевеющих моделей

Место Модель Изменение стоимости, % Средняя цена нового автомобиля в 2015 году, руб. Средняя цена 3-летнего автомобиля с пробегом в 2018 году, руб. 1 Mercedes-Benz S-класса —41,1 9 070 000 5 340 000 2 Mercedes-Benz GL —40,5 5 566 000 3 310 000 3 Land Rover Discovery Sport —35,9 3 052 000 1 958 000 4 Mercedes-Benz М-класса —35,8 4 161 000 2 670 000 5 Nissan Pathfinder —35,3 2 633 000 1 704 000 6 BMW 5-й серии —34,8 2 716 000 1 770 000 7 Mercedes-Benz G-класса —34,7 8 103 000 5 294 000 8 Land Rover Range Rover —33,9 7 003 000 4 627 000 9 Peugeot 408 —32 871 000 593 000 10 Mercedes-Benz Е-класса —31,5 2 527 000 1 731 000

Обратите внимание, что все машины из этого списка, кроме Peugeot 408, стоили в 2015 году от 2,5 до 9 млн рублей.

Что касается моделей, которые теряют в цене меньше других, то на формирование их стоимости влияет другая закономерность. Все они абсолютно разные, но их цена сформирована спросом. Этих машин 2015 года выпуска, с которыми владельцы готовы расстаться, не так много, а желающих их купить — предостаточно. Больше всех повезло тем, кто владеет Toyota Hilux 2015 года выпуска. Этот пикап умудрился за три года подорожать на 4,3%. Выгодными оказались и другие модели марки, вошедшие в топ-лист. Они не стали дороже, но и подешевели незначительно. Это RAV-4, Prado и Corolla. Не торопятся терять в цене и трехлетние Renault Sandero, Mazda CX-5 и Honda CR-V: минус 7–8% за три года больше похоже на погрешность.

Топ-11 самых медленно дешевеющих моделей

Место Модель Изменение стоимости, % Средняя цена нового автомобиля в 2015 году, руб. Средняя цена 3-летнего автомобиля с пробегом в 2018 году, руб. 1 Toyota Hilux +4,3 1 792 000 1 870 000 2 Renault Sandero —7,4 583 000 541 000 3 Mazda CX-5 —7,4 1 448 000 1 341 000 4 Honda CR-V —7,7 1 614 000 1 491 000 5 Toyota RAV-4 —9 1 533 000 1 396 000 6 Lada Largus —9,1 509 000 463 000 7 Kia Rio —9,5 635 000 575 000 8 Toyota Land Cruiser Prado —9,8 2 746 000 2 478 000 9 Kia Sorento —9,8 1 697 000 1 531 000 10 Toyota Corolla —9,9 946 000 853 000 11 Mitsubishi Outlander —10,3 1 431 000 1 284 000

Если брать средний показатель по классам, то медленнее дешевеют легкие кроссоверы. На втором месте — полноразмерные автомобили класса D. На третьем — городские автомобили В-класса, а на четвертом — машины гольф-класса, за которыми следуют модели бизнес-класса и представительского.

Тем временем автомобили с правым рулем теряют популярность, но не на Дальнем Востоке.

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Фото: Toyota