Названы автомобили, меньше всего теряющие в цене

Со временем автомобили дешевеют. Какие-то медленнее, другие — быстрее. Есть и такие, которые со временем даже дорожают и при этом не являются коллекционными.

Как только автомобиль был куплен, он начинает терять в цене. Это общеизвестный факт, справедливый для рынка в целом, но не совсем верный, если речь заходит о некоторых конкретных моделях.

Аналитики Auto.ru провели исследование, сравнив цены на новые машины и на трехлетние, и выяснили, какие автомобили дешевеют стремительнее других, а какие — медленнее. При этом обнаружилось, что одна модель с годами, наоборот, даже стала дороже. Но ее мы оставим на десерт, начав с тех автомобилей, которые дешевеют неприлично быстро.

Быстрее всего дешевеют автомобили люксовых брендов, такие как Mercedes-Benz, Land Rover или BMW. Лидеры этого рейтинга — модели Mercedes-Benz S-класса и GL, теряющие более 40% своей начальной стоимости. Следует отметить, что и некоторые другие автомобили этого бренда готовы разорить владельца при перепродаже. Это модели M-, G- и E-класса, которые теряют 36%, 35% и 31% соответственно. Как отмечают аналитики, мало того, что они дешевеют больше других, так еще и продаются слишком долго.

Топ-10 самых стремительно дешевеющих моделей

Место

Модель

Изменение стоимости, %

Средняя цена нового автомобиля в 2015 году, руб.

Средняя цена 3-летнего автомобиля с пробегом в 2018 году, руб.

1

Mercedes-Benz S-класса

—41,1

9 070 000

5 340 000

2

Mercedes-Benz GL

—40,5

5 566 000

3 310 000

3

Land Rover Discovery Sport

—35,9

3 052 000

1 958 000

4

Mercedes-Benz М-класса

—35,8

4 161 000

2 670 000

5

Nissan Pathfinder

—35,3

2 633 000

1 704 000

6

BMW 5-й серии

—34,8

2 716 000

1 770 000

7

Mercedes-Benz G-класса

—34,7

8 103 000

5 294 000

8

Land Rover Range Rover

—33,9

7 003 000

4 627 000

9

Peugeot 408

—32

871 000

593 000

10

Mercedes-Benz Е-класса

—31,5

2 527 000

1 731 000

Обратите внимание, что все машины из этого списка, кроме Peugeot 408, стоили в 2015 году от 2,5 до 9 млн рублей.

Что касается моделей, которые теряют в цене меньше других, то на формирование их стоимости влияет другая закономерность. Все они абсолютно разные, но их цена сформирована спросом. Этих машин 2015 года выпуска, с которыми владельцы готовы расстаться, не так много, а желающих их купить — предостаточно. Больше всех повезло тем, кто владеет Toyota Hilux 2015 года выпуска. Этот пикап умудрился за три года подорожать на 4,3%. Выгодными оказались и другие модели марки, вошедшие в топ-лист. Они не стали дороже, но и подешевели незначительно. Это RAV-4, Prado и Corolla. Не торопятся терять в цене и трехлетние Renault Sandero, Mazda CX-5 и Honda CR-V: минус 7–8% за три года больше похоже на погрешность.

Топ-11 самых медленно дешевеющих моделей

Место

Модель

Изменение стоимости, %

Средняя цена нового автомобиля в 2015 году, руб.

Средняя цена 3-летнего автомобиля с пробегом в 2018 году, руб.

1

Toyota Hilux

+4,3

1 792 000

1 870 000

2

Renault Sandero

—7,4

583 000

541 000

3

Mazda CX-5

—7,4

1 448 000

1 341 000

4

Honda CR-V

—7,7

1 614 000

1 491 000

5

Toyota RAV-4

—9

1 533 000

1 396 000

6

Lada Largus

—9,1

509 000

463 000

7

Kia Rio

—9,5

635 000

575 000

8

Toyota Land Cruiser Prado

—9,8

2 746 000

2 478 000

9

Kia Sorento

—9,8

1 697 000

1 531 000

10

Toyota Corolla

—9,9

946 000

853 000

11

Mitsubishi Outlander

—10,3

1 431 000

1 284 000

Если брать средний показатель по классам, то медленнее дешевеют легкие кроссоверы. На втором месте — полноразмерные автомобили класса D. На третьем — городские автомобили В-класса, а на четвертом — машины гольф-класса, за которыми следуют модели бизнес-класса и представительского.

Названы автомобили, меньше всего теряющие в цене

Фото: Toyota

Названы автомобили, меньше всего теряющие в цене
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