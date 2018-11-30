Больше всего праворульные машины любят во Владивостоке и Хабаровске. В первом случае их доля среди спроса на подержанные машины равна 84%, а во втором — 64%. В Иркутске на автомобили с правым рулем приходился практически каждый второй запрос (42%), в Новосибирске и Красноярске — по 29%, Барнауле — 27%, Омске — 19%, Тюмени, Краснодаре и Челябинске — по 8%. В Саратове и Казани интерес к таким машинам минимальный — по 1%, в Москве и Санкт-Петербурге тоже невысокий — по 2%. Рынок спроса на праворульные автомобили с пробегом изучили аналитики «Авито Авто».
Самая популярная в стране модель с правым рулем — Toyota Corolla, в среднем она стоит 244 тысячи рублей, в ведущую пятерку также вошли: Toyota Hiace — 257 267 руб., Nissan Primera — 219 862 руб., Mitsubishi Galant — 81 887 руб. и Hyundai Sonata — 176 515 рублей.
Японские модели, безусловно, доминируют в списке самых востребованных машин этой категории, ведь эта страна-производитель — одна из немногих, где принято левостороннее движение, однако в 2018 году в первую пятерку попала праворульная модификация южнокорейского Hyundai Sonata, производившегося для Новой Зеландии, а год назад в ней присутствовал праворульный ВАЗ-2107, который в советские годы хотели экспортировать в Великобританию.
Сейчас самым доступным по цене автомобилем является Mitsubishi Galant — в среднем за него просят 81 887 рублей, а самым дорогим — Nissan Serena за 492 665 рублей.
Рейтинг городов по доле спроса на праворульные автомобили и самые популярные модели в 2018 году
|
№
|
Город
|
Доля
|
Модель
|
Средняя цена, руб
|
1
|
Владивосток
|
84%
|
Toyota Prius
|
796 135
|
2
|
Хабаровск
|
64%
|
Toyota Corolla
|
329 289
|
3
|
Иркутск
|
42%
|
Toyota Corolla
|
321 662
|
4
|
Новосибирск
|
29%
|
Toyota Mark II
|
1 145 244
|
5
|
Красноярск
|
29%
|
Toyota Corolla
|
318 466
|
6
|
Барнаул
|
27%
|
Suzuki Jimny
|
170 064
|
7
|
Омск
|
19%
|
Honda Shuttle
|
105 000
|
8
|
Тюмень
|
8%
|
Toyota Corolla
|
179 687
|
9
|
Краснодар
|
8%
|
Mazda Capella
|
120 015
|
10
|
Челябинск
|
8%
|
Toyota Sprinter
|
33 794
|
11
|
Екатеринбург
|
5%
|
Honda Odyssey
|
248 735
|
12
|
Воронеж
|
3%
|
Honda Odyssey
|
260 140
|
13
|
Ростов-на-Дону
|
3%
|
Mazda Bongo
|
44 142
|
14
|
Уфа
|
3%
|
Jeep Grand Cherokee
|
139 000
|
15
|
Волгоград
|
2%
|
Nissan Serena
|
261 694
|
16
|
Пермь
|
2%
|
Nissan Skyline
|
250 620
|
17
|
Ульяновск
|
2%
|
Nissan Presage
|
270 494
|
18
|
Москва
|
2%
|
Nissan Primera
|
96 903
|
19
|
Санкт-Петербург
|
2%
|
Mitsubishi RVR
|
36 859
|
20
|
Ижевск
|
2%
|
Honda Fit
|
197 926
|
21
|
Нижний Новгород
|
2%
|
Mitsubishi Galant
|
35 236
|
22
|
Тольятти
|
2%
|
Toyota Corolla
|
265 994
|
23
|
Самара
|
2%
|
Toyota Chaser
|
113 806
|
24
|
Саратов
|
1%
|
Mitsubishi Pajero Pinin
|
202 271
|
25
|
Казань
|
1%
|
Toyota Caldina
|
120 019
|
|
Вся Россия
|
4%
|
Toyota Corolla
|
243 880
- Также выяснилось, что самые разговорчивые водители живут в Калининградской области.
- Самые быстрые — в Смоленской, Тверской и Новгородской областях.
- Самыми навязчивыми страхами у российских водителей являются внезапно появляющиеся (словно из ниоткуда) перед автомобилем пешеходы и слишком узкое пространство для маневрирования.
Фото: depositphotos.com
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