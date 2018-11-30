Владивосток — лидер по праворулькам, в Саратове и Казани к ним равнодушны

Аналитики изучили рынок праворульных автомобилей с пробегом в России и выяснили, что на Дальнем Востоке доля спроса на них среди подержанных составляет 84%, а в Саратове и Казани — по 1%.




Больше всего праворульные машины любят во Владивостоке и Хабаровске. В первом случае их доля среди спроса на подержанные машины равна 84%, а во втором — 64%. В Иркутске на автомобили с правым рулем приходился практически каждый второй запрос (42%), в Новосибирске и Красноярске — по 29%, Барнауле — 27%, Омске — 19%, Тюмени, Краснодаре и Челябинске — по 8%. В Саратове и Казани интерес к таким машинам минимальный — по 1%, в Москве и Санкт-Петербурге тоже невысокий — по 2%. Рынок спроса на праворульные автомобили с пробегом изучили аналитики «Авито Авто».

Самая популярная в стране модель с правым рулем — Toyota Corolla, в среднем она стоит 244 тысячи рублей, в ведущую пятерку также вошли: Toyota Hiace — 257 267 руб., Nissan Primera — 219 862 руб., Mitsubishi Galant — 81 887 руб. и Hyundai Sonata — 176 515 рублей.

Японские модели, безусловно, доминируют в списке самых востребованных машин этой категории, ведь эта страна-производитель — одна из немногих, где принято левостороннее движение, однако в 2018 году в первую пятерку попала праворульная модификация южнокорейского Hyundai Sonata, производившегося для Новой Зеландии, а год назад в ней присутствовал праворульный ВАЗ-2107, который в советские годы хотели экспортировать в Великобританию.

Сейчас самым доступным по цене автомобилем является Mitsubishi Galant — в среднем за него просят 81 887 рублей, а самым дорогим — Nissan Serena за 492 665 рублей.


Рейтинг городов по доле спроса на праворульные автомобили и самые популярные модели в 2018 году

Город

Доля

Модель

Средняя цена, руб

1

Владивосток

84%

Toyota Prius

796 135 

2

Хабаровск

64%

Toyota Corolla

329 289

3

Иркутск

42%

Toyota Corolla

321 662

4

Новосибирск

29%

Toyota Mark II

1 145 244

5

Красноярск

29%

Toyota Corolla

318 466

6

Барнаул

27%

Suzuki Jimny

170 064

7

Омск

19%

Honda Shuttle

105 000

8

Тюмень

8%

Toyota Corolla

179 687

9

Краснодар

8%

Mazda Capella

120 015

10

Челябинск

8%

Toyota Sprinter

33 794

11

Екатеринбург

5%

Honda Odyssey

248 735

12

Воронеж

3%

Honda Odyssey

260 140

13

Ростов-на-Дону

3%

Mazda Bongo

44 142

14

Уфа

3%

Jeep Grand Cherokee

139 000

15

Волгоград

2%

Nissan Serena

261 694

16

Пермь

2%

Nissan Skyline

250 620

17

Ульяновск

2%

Nissan Presage

270 494

18

Москва

2%

Nissan Primera

96 903

19

Санкт-Петербург

2%

Mitsubishi RVR

36 859

20

Ижевск

2%

Honda Fit

197 926

21

Нижний Новгород

2%

Mitsubishi Galant

35 236

22

Тольятти

2%

Toyota Corolla

265 994

23

Самара

2%

Toyota Chaser

113 806

24

Саратов

1%

Mitsubishi Pajero Pinin

202 271

25

Казань

1%

Toyota Caldina

120 019


Вся Россия

4%

Toyota Corolla

243 880

Фото: depositphotos.com

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