Аналитики изучили рынок праворульных автомобилей с пробегом в России и выяснили, что на Дальнем Востоке доля спроса на них среди подержанных составляет 84%, а в Саратове и Казани — по 1%.

Рейтинг городов по доле спроса на праворульные автомобили и самые популярные модели в 2018 году

Больше всего праворульные машины любят во Владивостоке и Хабаровске. В первом случае их доля среди спроса на подержанные машины равна 84%, а во втором — 64%. В Иркутске на автомобили с правым рулем приходился практически каждый второй запрос (42%), в Новосибирске и Красноярске — по 29%, Барнауле — 27%, Омске — 19%, Тюмени, Краснодаре и Челябинске — по 8%. В Саратове и Казани интерес к таким машинам минимальный — по 1%, в Москве и Санкт-Петербурге тоже невысокий — по 2%. Рынок спроса на праворульные автомобили с пробегом изучили аналитики «Авито Авто».Самая популярная в стране модель с правым рулем — Toyota Corolla, в среднем она стоит 244 тысячи рублей, в ведущую пятерку также вошли: Toyota Hiace — 257 267 руб., Nissan Primera — 219 862 руб., Mitsubishi Galant — 81 887 руб. и Hyundai Sonata — 176 515 рублей.Японские модели, безусловно, доминируют в списке самых востребованных машин этой категории, ведь эта страна-производитель — одна из немногих, где принято левостороннее движение, однако в 2018 году в первую пятерку попала праворульная модификация южнокорейского Hyundai Sonata, производившегося для Новой Зеландии, а год назад в ней присутствовал праворульный ВАЗ-2107, который в советские годы хотели экспортировать в Великобританию.Сейчас самым доступным по цене автомобилем является Mitsubishi Galant — в среднем за него просят 81 887 рублей, а самым дорогим — Nissan Serena за 492 665 рублей.

№ Город Доля Модель Средняя цена, руб 1 Владивосток 84% Toyota Prius 796 135 2 Хабаровск 64% Toyota Corolla 329 289 3 Иркутск 42% Toyota Corolla 321 662 4 Новосибирск 29% Toyota Mark II 1 145 244 5 Красноярск 29% Toyota Corolla 318 466 6 Барнаул 27% Suzuki Jimny 170 064 7 Омск 19% Honda Shuttle 105 000 8 Тюмень 8% Toyota Corolla 179 687 9 Краснодар 8% Mazda Capella 120 015 10 Челябинск 8% Toyota Sprinter 33 794 11 Екатеринбург 5% Honda Odyssey 248 735 12 Воронеж 3% Honda Odyssey 260 140 13 Ростов-на-Дону 3% Mazda Bongo 44 142 14 Уфа 3% Jeep Grand Cherokee 139 000 15 Волгоград 2% Nissan Serena 261 694 16 Пермь 2% Nissan Skyline 250 620 17 Ульяновск 2% Nissan Presage 270 494 18 Москва 2% Nissan Primera 96 903 19 Санкт-Петербург 2% Mitsubishi RVR 36 859 20 Ижевск 2% Honda Fit 197 926 21 Нижний Новгород 2% Mitsubishi Galant 35 236 22 Тольятти 2% Toyota Corolla 265 994 23 Самара 2% Toyota Chaser 113 806 24 Саратов 1% Mitsubishi Pajero Pinin 202 271 25 Казань 1% Toyota Caldina 120 019

Вся Россия 4% Toyota Corolla 243 880

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