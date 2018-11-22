А поговорить? Топ-30 городов с самыми болтливыми водителями

Аналитики подсчитали, какую часть пути тратят на телефон водители в разных регионах России.

У многих вызывает раздражение, если не сказать больше, когда водители соседних машин болтают за рулем или замедляются в потоке, пытаясь набрать «срочное» сообщение. С помощью систем телематики можно отследить, сколько времени за рулем или какую часть пути водитель общался по телефону. «АльфаСтрахование Мобайл» отслеживает манеру езды застрахованных с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента, при этом старт и остановка трекинга происходят автоматически, без перезапуска приложения. В результате удается установить, были ли во время движения резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды и как долго был за рулем.

Таким образом аналитики подсчитали, какую часть пути застрахованные по каско водители тратят на телефон, и в среднем по стране это составило 4%.

Самые болтливые водители живут в Калининградской области — они больше всего отвлекаются на телефон, разговаривая или набирая сообщения. За этими занятиями они проводят 12,17% пути. На втором месте Амурская область — 7,21%, на третьем — Белгородская область — 6,56%. В первую пятерку также попали Приморский край (6,54%) и Воронежская область (6,39%).

Самые сдержанные и несловоохотливые водители живут в Мурманской области (1,54%), Коми (1,73%) и Ярославской области (1,76%). По всей видимости, беседы они ведут короткие и исключительно по делу.

С помощью телематики также выяснилось, что самые быстрые водители живут в Смоленской, Тверской и Новгородской областях.

Активнее всего жалуются на плохие дороги в Волгоградской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тамбовской и Ивановской областях.



№ Регион Часть пути с использованием телефона № Регион Часть пути с использованием телефона 1 Калининградская область 12,17% 31 Красноярский край 3,75% 2 Амурская область 7,21% 32 Оренбургская область 3,75% 3 Белгородская область 6,56% 33 Алтайский край 3,62% 4 Приморский край 6,54% 34 Республика Мордовия 3,60% 5 Воронежская область 6,39% 35 Рязанская область 3,60% 6 Вологодская область 6,38% 36 Санкт-Петербург 3,54% 7 Сахалинская область 5,72% 37 Псковская область 3,54% 8 Саратовская область 5,71% 38 Калужская область 3,45% 9 Пермский край 5,66% 39 Тверская область 3,40% 10 Волгоградская область 5,38% 40 Тамбовская область 3,38% 11 Липецкая область 5,21% 41 Омская область 3,32% 12 Курская область 5,11% 42 Хабаровский край 3,25% 13 Астраханская область 4,80% 43 Пензенская область 3,25% 14 Кемеровская область 4,67% 44 Иркутская область 3,24% 15 Новосибирская область 4,66% 45 Брянская область 3,20% 16 Тюменская область 4,58% 46 Тульская область 3,19% 17 Ленинградская область 4,56% 47 Забайкальский край 3,08% 18 Московская область 4,51% 48 Республика Татарстан 3,03% 19 Владимирская область 4,48% 49 Ханты-Мансийский автономный округ 2,95% 20 Москва 4,45% 50 Орловская область 2,86% 21 Свердловская область 4,44% 51 Удмуртская Республика 2,46% 22 Самарская область 4,39% 52 Ставропольский край 2,44% 23 Краснодарский край 4,36% 53 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,30% 24 Ростовская область 4,12% 54 Республика Адыгея 2,14% 25 Челябинская область 4,01% 55 Новгородская область 2,14% 26 Республика Башкортостан 3,90% 56 Республика Марий Эл 2,08% 27 Чувашская Республика 3,88% 57 Кировская область 2,07% 28 Нижегородская область 3,83% 58 Ярославская область 1,76% 29 Ульяновская область 3,80% 59 Республика Коми 1,73% 30 Смоленская область 3,79% 60 Мурманская область 1,54%





Фото: depositphotos.com