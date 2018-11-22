А поговорить? Топ-30 городов с самыми болтливыми водителями

Аналитики подсчитали, какую часть пути тратят на телефон водители в разных регионах России.

У многих вызывает раздражение, если не сказать больше, когда водители соседних машин болтают за рулем или замедляются в потоке, пытаясь набрать «срочное» сообщение. С помощью систем телематики можно отследить, сколько времени за рулем или какую часть пути водитель общался по телефону. «АльфаСтрахование Мобайл» отслеживает манеру езды застрахованных с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента, при этом старт и остановка трекинга происходят автоматически, без перезапуска приложения. В результате удается установить, были ли во время движения резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды и как долго был за рулем.

Таким образом аналитики подсчитали, какую часть пути застрахованные по каско водители тратят на телефон, и в среднем по стране это составило 4%.

Самые болтливые водители живут в Калининградской области — они больше всего отвлекаются на телефон, разговаривая или набирая сообщения. За этими занятиями они проводят 12,17% пути. На втором месте Амурская область — 7,21%, на третьем — Белгородская область — 6,56%. В первую пятерку также попали Приморский край (6,54%) и Воронежская область (6,39%).

Самые сдержанные и несловоохотливые водители живут в Мурманской области (1,54%), Коми (1,73%) и Ярославской области (1,76%). По всей видимости, беседы они ведут короткие и исключительно по делу.

Регион

Часть пути с использованием телефона

Регион

Часть пути с использованием телефона

1

Калининградская область

12,17%

31

Красноярский край

3,75%

2

Амурская область

7,21%

32

Оренбургская область

3,75%

3

Белгородская область

6,56%

33

Алтайский край

3,62%

4

Приморский край

6,54%

34

Республика Мордовия

3,60%

5

Воронежская область

6,39%

35

Рязанская область

3,60%

6

Вологодская область

6,38%

36

Санкт-Петербург

3,54%

7

Сахалинская область

5,72%

37

Псковская область

3,54%

8

Саратовская область

5,71%

38

Калужская область

3,45%

9

Пермский край

5,66%

39

Тверская область

3,40%

10

Волгоградская область

5,38%

40

Тамбовская область

3,38%

11

Липецкая область

5,21%

41

Омская область

3,32%

12

Курская область

5,11%

42

Хабаровский край

3,25%

13

Астраханская область

4,80%

43

Пензенская область

3,25%

14

Кемеровская область

4,67%

44

Иркутская область

3,24%

15

Новосибирская область

4,66%

45

Брянская область

3,20%

16

Тюменская область

4,58%

46

Тульская область

3,19%

17

Ленинградская область

4,56%

47

Забайкальский край

3,08%

18

Московская область

4,51%

48

Республика Татарстан

3,03%

19

Владимирская область

4,48%

49

Ханты-Мансийский автономный округ

2,95%

20

Москва

4,45%

50

Орловская область

2,86%

21

Свердловская область

4,44%

51

Удмуртская Республика

2,46%

22

Самарская область

4,39%

52

Ставропольский край

2,44%

23

Краснодарский край

4,36%

53

Ямало-Ненецкий автономный округ

2,30%

24

Ростовская область

4,12%

54

Республика Адыгея

2,14%

25

Челябинская область

4,01%

55

Новгородская область

2,14%

26

Республика Башкортостан

3,90%

56

Республика Марий Эл

2,08%

27

Чувашская Республика

3,88%

57

Кировская область

2,07%

28

Нижегородская область

3,83%

58

Ярославская область

1,76%

29

Ульяновская область

3,80%

59

Республика Коми

1,73%

30

Смоленская область

3,79%

60

Мурманская область

1,54%


Фото: depositphotos.com

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