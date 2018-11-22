А поговорить? Топ-30 городов с самыми болтливыми водителями

У многих вызывает раздражение, если не сказать больше, когда водители соседних машин болтают за рулем или замедляются в потоке, пытаясь набрать «срочное» сообщение. С помощью систем телематики можно отследить, сколько времени за рулем или какую часть пути водитель общался по телефону. «АльфаСтрахование Мобайл» отслеживает манеру езды застрахованных с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента, при этом старт и остановка трекинга происходят автоматически, без перезапуска приложения. В результате удается установить, были ли во время движения резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды и как долго был за рулем.
Таким образом аналитики подсчитали, какую часть пути застрахованные по каско водители тратят на телефон, и в среднем по стране это составило 4%.
Самые болтливые водители живут в Калининградской области — они больше всего отвлекаются на телефон, разговаривая или набирая сообщения. За этими занятиями они проводят 12,17% пути. На втором месте Амурская область — 7,21%, на третьем — Белгородская область — 6,56%. В первую пятерку также попали Приморский край (6,54%) и Воронежская область (6,39%).
Самые сдержанные и несловоохотливые водители живут в Мурманской области (1,54%), Коми (1,73%) и Ярославской области (1,76%). По всей видимости, беседы они ведут короткие и исключительно по делу.
- С помощью телематики также выяснилось, что самые быстрые водители живут в Смоленской, Тверской и Новгородской областях.
- Активнее всего жалуются на плохие дороги в Волгоградской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тамбовской и Ивановской областях.
|
№
|
Регион
|
Часть пути с использованием телефона
|
№
|
Регион
|
Часть пути с использованием телефона
|
1
|
Калининградская область
|
12,17%
|
31
|
Красноярский край
|
3,75%
|
2
|
Амурская область
|
7,21%
|
32
|
Оренбургская область
|
3,75%
|
3
|
Белгородская область
|
6,56%
|
33
|
Алтайский край
|
3,62%
|
4
|
Приморский край
|
6,54%
|
34
|
Республика Мордовия
|
3,60%
|
5
|
Воронежская область
|
6,39%
|
35
|
Рязанская область
|
3,60%
|
6
|
Вологодская область
|
6,38%
|
36
|
Санкт-Петербург
|
3,54%
|
7
|
Сахалинская область
|
5,72%
|
37
|
Псковская область
|
3,54%
|
8
|
Саратовская область
|
5,71%
|
38
|
Калужская область
|
3,45%
|
9
|
Пермский край
|
5,66%
|
39
|
Тверская область
|
3,40%
|
10
|
Волгоградская область
|
5,38%
|
40
|
Тамбовская область
|
3,38%
|
11
|
Липецкая область
|
5,21%
|
41
|
Омская область
|
3,32%
|
12
|
Курская область
|
5,11%
|
42
|
Хабаровский край
|
3,25%
|
13
|
Астраханская область
|
4,80%
|
43
|
Пензенская область
|
3,25%
|
14
|
Кемеровская область
|
4,67%
|
44
|
Иркутская область
|
3,24%
|
15
|
Новосибирская область
|
4,66%
|
45
|
Брянская область
|
3,20%
|
16
|
Тюменская область
|
4,58%
|
46
|
Тульская область
|
3,19%
|
17
|
Ленинградская область
|
4,56%
|
47
|
Забайкальский край
|
3,08%
|
18
|
Московская область
|
4,51%
|
48
|
Республика Татарстан
|
3,03%
|
19
|
Владимирская область
|
4,48%
|
49
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
2,95%
|
20
|
Москва
|
4,45%
|
50
|
Орловская область
|
2,86%
|
21
|
Свердловская область
|
4,44%
|
51
|
Удмуртская Республика
|
2,46%
|
22
|
Самарская область
|
4,39%
|
52
|
Ставропольский край
|
2,44%
|
23
|
Краснодарский край
|
4,36%
|
53
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
2,30%
|
24
|
Ростовская область
|
4,12%
|
54
|
Республика Адыгея
|
2,14%
|
25
|
Челябинская область
|
4,01%
|
55
|
Новгородская область
|
2,14%
|
26
|
Республика Башкортостан
|
3,90%
|
56
|
Республика Марий Эл
|
2,08%
|
27
|
Чувашская Республика
|
3,88%
|
57
|
Кировская область
|
2,07%
|
28
|
Нижегородская область
|
3,83%
|
58
|
Ярославская область
|
1,76%
|
29
|
Ульяновская область
|
3,80%
|
59
|
Республика Коми
|
1,73%
|
30
|
Смоленская область
|
3,79%
|
60
|
Мурманская область
|
1,54%
Фото: depositphotos.com
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