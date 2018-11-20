Города с самыми быстрыми водителями в стране

Стремительные «гонщики» бороздят просторы Смоленской, Тверской и Новгородской областей.

Выявить регион с самыми быстрыми водителями стало возможно благодаря системе телематики нового поколения. Сделали это специалисты «АльфаСтрахования» и компании Raxel Telematics, проанализировав манеру езды водителей из 172 городов России.

В Топ-60 лидируют водители Смоленской области, где на протяжении 32,78% пути превышают разрешенный лимит скорости, в Тверской (23,55%) и Новгородской (23,01%) областях. «Спиди-гонщики» живут также в Карелии (22,99%), Владимирской области (19,9%), Пермском (19,57%) и Алтайском краях (18,86%), Ямало-Ненецком автономном округе (18,24%), Адыгее (18,04%) и Оренбургской области (17,28%). Самые законопослушные водители проживают в Хабаровском крае (4,01%) и Татарстане (4,27%). Полный список 60 городов приводим в конце заметки.

С помощью телематики также удалось установить, что около 85% пути водители проезжают не нарушая правил дорожного движения и 13–15% — с нарушениями. Скорость в среднем превышают на протяжении 9–10% дороги и чаще всего — в темное время суток. Во временной отрезок с двух ночи до четырех часов утра до 80% пути водители ухитряются преодолевать нарушая скоростной режим.

Статистика по автовладельцам, подключенным к сервису «КаскоЭкономия»

Регион

Часть пути с превышением скорости

Регион

Часть пути с превышением скорости

1

Смоленская область

32,78%

31

Ярославская область

11,75%

2

Тверская область

23,55%

32

Калининградская область

11,71%

3

Новгородская область

23,01%

33

Брянская область

11,52%

4

Республика Карелия

22,99%

34

Тульская область

10,84%

5

Владимирская область

19,90%

35

Кировская область

10,57%

6

Пермский край

19,57%

36

Амурская область

10,52%

7

Алтайский край

18,86%

37

Рязанская область

10,34%

8

Ямало-Ненецкий автономный округ

18,24%

38

Ростовская область

10,16%

9

Республика Адыгея

18,04%

39

Саратовская область

10,01%

10

Оренбургская область

17,28%

40

Приморский край

9,82%

11

Ставропольский край

16,58%

41

Новосибирская область

9,62%

12

Воронежская область

16,23%

42

Волгоградская область

8,58%

13

Псковская область

15,51%

43

Республика Марий Эл

8,41%

14

Архангельская область

15,09%

44

Челябинская область

7,71%

15

Республика Мордовия

14,56%

45

Кемеровская область

7,44%

16

Вологодская область

14,52%

46

Мурманская область

7,27%

17

Пензенская область

14,46%

47

Астраханская область

7,17%

18

Ханты-Мансийский автономный округ

14,26%

48

Тамбовская область

6,78%

19

Иркутская область

14,11%

49

Республика Коми

6,77%

20

Липецкая область

14,06%

50

Московская область

6,73%

21

Тюменская область

13,82%

51

Чувашская Республика

6,56%

22

Забайкальский край

13,26%

52

Санкт-Петербург

6,36%

23

Курская область

13,13%

53

Нижегородская область

6,33%

24

Самарская область

13,11%

54

Свердловская область

6,08%

25

Калужская область

13,05%

55

Белгородская область

5,97%

26

Краснодарский край

12,25%

56

Красноярский край

5,95%

27

Сахалинская область

12,01%

57

Удмуртская Республика

4,91%

28

Ленинградская область

12,01%

58

Орловская область

4,83%

29

Республика Башкортостан

11,90%

59

Республика Татарстан

4,27%

30

Ульяновская область

11,87%

60

Хабаровский край

4,01%

Фото: depositphotos.com

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