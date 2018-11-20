Города с самыми быстрыми водителями в стране

Выявить регион с самыми быстрыми водителями стало возможно благодаря системе телематики нового поколения. Сделали это специалисты «АльфаСтрахования» и компании Raxel Telematics, проанализировав манеру езды водителей из 172 городов России.
В Топ-60 лидируют водители Смоленской области, где на протяжении 32,78% пути превышают разрешенный лимит скорости, в Тверской (23,55%) и Новгородской (23,01%) областях. «Спиди-гонщики» живут также в Карелии (22,99%), Владимирской области (19,9%), Пермском (19,57%) и Алтайском краях (18,86%), Ямало-Ненецком автономном округе (18,24%), Адыгее (18,04%) и Оренбургской области (17,28%). Самые законопослушные водители проживают в Хабаровском крае (4,01%) и Татарстане (4,27%). Полный список 60 городов приводим в конце заметки.
С помощью телематики также удалось установить, что около 85% пути водители проезжают не нарушая правил дорожного движения и 13–15% — с нарушениями. Скорость в среднем превышают на протяжении 9–10% дороги и чаще всего — в темное время суток. Во временной отрезок с двух ночи до четырех часов утра до 80% пути водители ухитряются преодолевать нарушая скоростной режим.
- Согласно рейтингу ВЦИОМ, россияне считают маршрутки наиболее опасным видом общественного транспорта. Особенно граждан беспокоит возможность попасть в аварию по вине водителя.
- Кроме того, стало известно, что на плохие дороги активнее других жалуются жители Смоленской, Волгоградской, Новгородской и Тверской областей.
- В аварии чаще всего попадают автомобили японского и немецкого производства.
Статистика по автовладельцам, подключенным к сервису «КаскоЭкономия»
|
№
|
Регион
|
Часть пути с превышением скорости
|
№
|
Регион
|
Часть пути с превышением скорости
|
1
|
Смоленская область
|
32,78%
|
31
|
Ярославская область
|
11,75%
|
2
|
Тверская область
|
23,55%
|
32
|
Калининградская область
|
11,71%
|
3
|
Новгородская область
|
23,01%
|
33
|
Брянская область
|
11,52%
|
4
|
Республика Карелия
|
22,99%
|
34
|
Тульская область
|
10,84%
|
5
|
Владимирская область
|
19,90%
|
35
|
Кировская область
|
10,57%
|
6
|
Пермский край
|
19,57%
|
36
|
Амурская область
|
10,52%
|
7
|
Алтайский край
|
18,86%
|
37
|
Рязанская область
|
10,34%
|
8
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
18,24%
|
38
|
Ростовская область
|
10,16%
|
9
|
Республика Адыгея
|
18,04%
|
39
|
Саратовская область
|
10,01%
|
10
|
Оренбургская область
|
17,28%
|
40
|
Приморский край
|
9,82%
|
11
|
Ставропольский край
|
16,58%
|
41
|
Новосибирская область
|
9,62%
|
12
|
Воронежская область
|
16,23%
|
42
|
Волгоградская область
|
8,58%
|
13
|
Псковская область
|
15,51%
|
43
|
Республика Марий Эл
|
8,41%
|
14
|
Архангельская область
|
15,09%
|
44
|
Челябинская область
|
7,71%
|
15
|
Республика Мордовия
|
14,56%
|
45
|
Кемеровская область
|
7,44%
|
16
|
Вологодская область
|
14,52%
|
46
|
Мурманская область
|
7,27%
|
17
|
Пензенская область
|
14,46%
|
47
|
Астраханская область
|
7,17%
|
18
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
14,26%
|
48
|
Тамбовская область
|
6,78%
|
19
|
Иркутская область
|
14,11%
|
49
|
Республика Коми
|
6,77%
|
20
|
Липецкая область
|
14,06%
|
50
|
Московская область
|
6,73%
|
21
|
Тюменская область
|
13,82%
|
51
|
Чувашская Республика
|
6,56%
|
22
|
Забайкальский край
|
13,26%
|
52
|
Санкт-Петербург
|
6,36%
|
23
|
Курская область
|
13,13%
|
53
|
Нижегородская область
|
6,33%
|
24
|
Самарская область
|
13,11%
|
54
|
Свердловская область
|
6,08%
|
25
|
Калужская область
|
13,05%
|
55
|
Белгородская область
|
5,97%
|
26
|
Краснодарский край
|
12,25%
|
56
|
Красноярский край
|
5,95%
|
27
|
Сахалинская область
|
12,01%
|
57
|
Удмуртская Республика
|
4,91%
|
28
|
Ленинградская область
|
12,01%
|
58
|
Орловская область
|
4,83%
|
29
|
Республика Башкортостан
|
11,90%
|
59
|
Республика Татарстан
|
4,27%
|
30
|
Ульяновская область
|
11,87%
|
60
|
Хабаровский край
|
4,01%
Фото: depositphotos.com
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