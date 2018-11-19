Россияне признали маршрутки самым опасным видом общественного транспорта

ВЦИОМ опубликовал данные опроса, посвященного оценке россиян безопасности в общественном транспорте. В целом — прогресс есть!

Большинство (66%) россиян удовлетворены деятельностью органов власти по обеспечению безопасности населения на транспорте, причем эта доля с 2012 года выросла на 14 процентных пунктов. Самыми довольными оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников (по 75%). Обратного мнения придерживаются 28% опрошенных.

При этом треть респондентов (34%) утверждают, что безопасность на транспорте в месте их проживания улучшилась (53% среди москвичей и жителей Питера). О том, что ситуация не изменилась, говорят 51% участников опроса.

Маршрутное такси россияне назвали самым опасным видом общественного транспорта (47%), конкурировать с ним может разве что самолет (38%). Среди москвичей и жителей Северной столицы эта доля выше — 59%.

Чего же опасаются люди в маршрутках? 31% респондентов боятся аварий по вине водителя. Хотя, нужно отметить, что пять лет назад боялись больше — 45%. Аварий ввиду внешних причин (нарушение правил поведения на дорогах другими водителями, плохое покрытие дорог, состояние рельсов, некорректная работа диспетчеров, плохие погодные условия) опасаются 27% опрошенных и на третьем месте страхов по маршруткам — аварии из-за плохого состояния транспортного средства.

Чего Вы прежде всего опасаетесь, пользуясь маршрутным такси?

23% считают, что наиболее опасным видом общественного транспорта являются пригородные и междугородние автобусы. Среди жителей городов-миллионников это 28%. Для 17% наших сограждан самым опасным видом транспорта оказались автобусы, трамваи и троллейбусы.

За последний год 74% опрошенных пользовались городским наземным транспортом. На втором месте — маршрутное такси, которое использовали 63% респондентов. На пригородных и междугородних автобусах ездили 42% опрошенных. Каждый третий (32%) пользовался метрополитеном, в Москве и Санкт-Петербурге — 89%.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 9 ноября 2018 года с помощью интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Недавно «Автостат» назвал модели автомобилей, которые россияне покупают повторно.

Согласно статистике ГИБДД, основными причинами, которые приводят к авариям на дороге, являются столкновение транспортных средств (42,7%) и наезд на пешехода (27,2%).



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС