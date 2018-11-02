Названы основные причины аварий в России

Госавтоинспекция опубликовала статистику по аварийности на российских дорогах и основным факторам, которые приводят к ДТП.

Данные приводятся в докладе Научного центра безопасности дорожного движения МВД России и учитывают статистику за первые девять месяцев этого года. В январе-сентябре 2018 года количество аварий на улицах и дорогах России снизилось на 1,9%, до 119 386. Улучшается статистика по жертвам: за первые девять месяцев этого года количество погибших в авариях снизилось на 4,7% (12 886 человек), раненых — на 2%, до 152 818 человек.

Основной причиной аварий стало нарушение водителями правил дорожного движения: на такие ДТП пришлось девять из десяти зарегистрированных аварий, или 105 178 ед., что на 1,8% больше, чем годом ранее. Два из пяти (39,4%) ДТП связаны с нарушением ПДД пешеходами.

На втором месте в отчете называется «сопутствующее влияние недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети». К этому понятию относятся плохая разметка, отсутствие знаков, плохое содержание дорог в зимний период, отсутствие ограждений. Таких аварий зарегистрировано 44 237 ед., что на 12,6% меньше, чем годом ранее. В целом по стране каждая третья авария (37,1%) происходила по данным причинам.

На третьем месте аварии, в которых участвовали транспортные средства с выявленными неисправностями: на них пришлось 3,8%, или 4491 ДТП, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. К основным видам неисправностей относились: установка на одну ось ТС шин различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, а также установка ошипованных и неошипованных шин одновременно (удельный вес 25,3%), наличие конструктивных изменений по сравнению с серийными транспортными средствами, сведения о которых отсутствуют в регистрационных документах (18,5%), неисправность внешних световых приборов (13,2%) и износ рисунка протектора (10,2%).

Основными видами ДТП остались столкновение транспортных средств (42,7%) и наезд на пешехода (27,2%).

Три четверти всех аварий (77%) произошло в городах и населенных пунктах, при этом доля погибших и раненых составила 47,8% и 74% соответственно. В отчете отмечается, что в январе-сентябре выросло количество ДТП, в том числе с погибшими и ранеными, в сельских поселениях.

В отчете также говорится о том, что за указанный период серьезно снизилось количество аварий по вине пьяных водителей: 10 160, что на 12,2% меньше, чем в прошлом году. Каждое третье такое происшествие случилось в выходные дни (суббота и воскресенье), однако наибольшая тяжесть последствий отмечалась в четверг.

Правительство ужесточит наказание для тех, кто скрылся с места аварии.

ГИБДД также хочет усилить ответственность тех, кто садится за руль без водительских прав.

Фото: АГН «Москва», НЦ БДД МВД РФ