Правительство ужесточит наказание для скрывшихся с места ДТП водителей

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Необходимо ужесточить ответственность для водителей, которые скрываются с места дорожно-транспортного происшествия, где пострадали или погибли люди, отметил сегодня на заседании правительства Дмитрий Медведев. Если водитель скрылся, невозможно точно установить, был он в состоянии опьянения или нет. Ушлые граждане этим пользуются, чтобы уйти от более сурового наказания, так как по прошествии времени провести достоверное медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови невозможно. При этом по закону состояние опьянения рассматривается как отягчающее вину обстоятельство. Выходит, того, кто остался на месте ДТП, наказывают строже, чем того, кто скрылся. Получается конкуренция норм, на которую обратил внимание Конституционный Суд.

Нужно внести поправки в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы ликвидировать эту несправедливость, отметил премьер. Он считает, что к административной ответственности водителя нужно привлекать лишь в случае, если он уехал с места ДТП, где не было жертв. Сейчас за это положено лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток. В остальных случаях наказание должно быть уголовным.

Напомним тот резонансный случай, из-за которого решили изменить законодательство. В одной из аварий, произошедших по вине нетрезвого водителя, погибло два человека, виновник с места ДТП сбежал, а через год явился с повинной, утверждая, что в момент ДТП был трезв и просто не справился с управлением, а потом испугался ответственности. Несмотря на показания свидетелей и видеозаписи из баров, где побывал этот человек, а также чеки на покупку алкоголя, признать его нетрезвым было нельзя, так как закон на этот счет трактуется однозначно: признать человека пьяным можно только после медосвидетельствования или в случае отказа от него. Конституционный суд отменил приговор, хотя и признал, что данное законоположение противоречит конституционным принципам равенства и справедливости. Суд дал профильным ведомствам год на устранение этого несоответствия.



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