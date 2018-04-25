Сбежавшего с места ДТП не могут признать пьяным? КС дал год на устранение ошибки

Конституционный суд РФ признал некорректной норму, согласно которой скрывшийся с места ДТП водитель не может быть признан пьяным по свидетельским показаниям или другим доказательствам.

Напомним вкратце эту запутанную историю. Водитель сбежал с места аварии, в которой по его вине погибло два человека, год скрывался, а затем пришел в полицию с повинной. В суде он заявил, что не нарушал ПДД и был трезв, что противоречило показаниям свидетелей, видеозаписям из баров и чекам с данными о покупке алкоголя. На основании собранной информации об обстоятельствах аварии его осудили за совершение смертельного ДТП в состоянии опьянения на 8 лет. Но адвокаты обжаловали приговор, и Верховный суд был вынужден согласиться с ними, так как формально, согласно примечанию к части 2 статьи 264 УК России, человека можно признать пьяным, только если в его крови обнаружили алкоголь или же он отказался от медосвидетельствования, и это зафиксировано. Если же водитель скрылся с места аварии, то никакие свидетельские показания доказать его вину не в силах.



Это ставит «бегунов» в более выгодное положение по сравнению с теми, кто остался на месте аварии, поэтому данное законоположение противоречит конституционным принципам равенства и справедливости, а значит не соответствует Конституции РФ, к такому выводу пришел Конституционный суд, проведя серию закрытых совещаний. Поэтому Федеральному законодателю следует в течение года внести в действующую правовую норму необходимые изменения. При этом однозначного решения проблемы КС не предложил, но в своем решении оговорил, что если в течение года такие изменения внесены не будут, пункт 2 примечания к статье 264 УК Российской Федерации утратит силу. Предполагается, что задача законодателей сделать так, чтобы с места аварии было сбегать невыгодно. До этого времени все остается как есть, то есть водителя могут признать пьяным только после проведения теста на алкоголь или его письменного отказа от такого испытания.

Недавно президент подписал поправки в КоАП, вводящие норму содержания этилового спирта в крови водителей.

Проходит общественное обсуждение законопроект, ужесточающий наказание за повторное нетрезвое вождение. В МВД считают, что сейчас для таких наказание слишком мягкое, и предлагают увеличить максимальный срок лишения свободы и размер штрафа.



Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС