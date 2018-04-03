Проверять водителей на алкоголь будут по-новому. Это Путин разрешил

Сегодня Президент России подписал закон, уточняющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Теперь при наличии 0,3 грамма и более абсолютного этилового спирта на литр крови водитель будет считаться пьяным.

Документ, предусматривающий введение эквивалентных показателей наличия алкоголя в крови водителей, был принят Госдумой 23 марта, одобрен Совфедом 28 марта, и сегодня его опубликовали на официальном портале правовой информации. Через 90 дней после его официального опубликования он вступит в силу.

Закон дополняет статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) примечанием, согласно которому слова «воздуха или в случае» будут заменены на слова «воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае».

Сейчас факт опьянения определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха, или в случае обнаружения наркотических или психотропных препаратов в организме человека. За это предусматривается наказание в виде лишения водительских прав до двух лет и штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Введение поправки потребовалось для того, чтобы суды могли принимать решение по «пьяным» делам: анализ крови у водителя берется и сегодня, что предусмотрено приказом Минздрава, но при отсутствии алкоголя в выдыхаемом воздухе суды не могли лишать водителя прав и штрафовать, ведь в КоАПе отсутствовала норма погрешности нахождения алкоголя в крови.

Напомним, что 0,16 мг/л ( миллиграмм алкоголя в литре выдыхаемого воздуха) равняется 0,356 грамма на литр крови (или промилле). Норма в 0,16 мг/л была предложена в 2013 году депутатом Вячеславом Лысаковым и поддержана Дмитрием Медведевым как компромиссная, так как премьер-министр категорически не хотел «возвращать промилле». Формулировалось это так: речь не идет об отмене нулевого промилле для автомобилистов, а лишь о введении допустимой погрешности приборов.

равняется 0,356 грамма на литр крови (или промилле). Норма в 0,16 мг/л была предложена в 2013 году депутатом Вячеславом Лысаковым и поддержана Дмитрием Медведевым как компромиссная, так как премьер-министр категорически не хотел «возвращать промилле». Формулировалось это так: речь не идет об отмене нулевого промилле для автомобилистов, а лишь о введении допустимой погрешности приборов. С 2007 по 2010 год существовал минимально допустимый уровень алкоголя для водителей — 0,3 г этанола на 1 л крови (0,3 промилле), что соответствует 0,15 мг на 1 л выдыхаемого воздуха. Норма о «нулевом промилле» для водителей была введена в 2010 году по настоянию Дмитрия Медведева.

Фото: Depositphotos