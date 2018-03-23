Водительских прав лишат за алкоголь в крови

Уже летом начнет действовать новая норма содержания алкоголя в крови водителей. Суды смогут лишать водительских прав на основании данных соответствующих медицинских анализов, которые медучреждения давно с успехом освоили.

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь при наличии 0,3 грамма и более абсолютного этилового спирта на литр крови водитель будет считаться пьяным.

Напомним, что введение такой поправки потребовалось для того, чтобы суды могли принимать решение по «пьяным» делам: несмотря на то, что анализ крови у водителя берется и сегодня, это предусмотрено приказом Минздрава, при отсутствии алкоголя в выдыхаемом воздухе суды не могли лишить его водительских прав и оштрафовать. Все потому, что в КоАП отсутствовала соответствующая норма погрешности нахождения алкоголя в крови.

Изначально поправки вводились для определения уровня алкоголя у водителей в бессознательном состоянии после ДТП, но норма будет действовать при любом освидетельствовании, вне зависимости от того, попадал ли водитель в аварию.

Сейчас документу предстоят еще несколько процедур, после чего поправки вступят в силу через 90 дней после их подписания, то есть в середине лета. И водителям, которые частенько любят выпивать, а, как им кажется, протрезвев, садятся за руль, стоит быть внимательнее. Ведь из крови алкоголь выводится дольше. Все процедурные вопросы взятия анализов уже утверждены, пишет «КоммерсантЪ». Анализ могут взять как в стационаре, так и в передвижной лаборатории. Врач берет кровь из вены в объеме 15 мл в две пробирки (10 и 5 мл соответственно). Место забора должно быть обработано стерильным тампоном. Сейчас Минздрав готовит некоторые поправки в правила, их содержание неизвестно. После их внесения новые правила вступят в силу в трехмесячный срок.

Правительство рекомендовало Минздраву расширить сеть организаций, которые могут проводить освидетельствование водителей на состояние опьянения.

МВД хочет ужесточить уголовное наказание для тех, кто повторно попался пьяным за рулем.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС