Пьяный не проскочит: освидетельствовать будут быстрее

Правительство рекомендовало Минздраву расширить сеть организаций, имеющих право давать заключение, пьян автомобилист или нет. Во многих регионах таких центров не хватает.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минздраву и МВД расширить сеть организаций, которые занимаются освидетельствованием пьяных водителей, сообщают «Известия». Медицинские организации для занятия этой деятельностью должны иметь специальную лицензию, сейчас она есть у 3,9 тыс. учреждений и их подразделений. Беда в том, что расположены они неравномерно: в Москве их достаточно, помимо стационарных есть и передвижные пункты, а в регионах не хватает, что касается передвижных пунктов — их нет вообще.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде водитель отстраняется от управления автомобилем на срок от полутора до двух лет и обязан выплатить штраф в 30 тыс. рублей. Сначала водителя проверяет сотрудник ГИБДД с помощью алкотестера, при значении, превышающем 0,16 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, водителя направляют на освидетельствование в медучреждение. Инспектор сопровождает автомобилиста до организации или пункта, который может провести медосвидетельствование. Там водитель должен сдать анализ крови и мочи, а также пройти тест на алкотестере. Врач исследует анализы и выносит заключение — опьянение не установлено либо установлено. Если опьянение не установлено, инспектор обязан доставить водителя обратно к машине. Если же установлено — то водитель самостоятельно добирается до дома, а его автомобиль эвакуируют на спецстоянку.

Отказ от медосвидетельствования влечет то же наказание, что и за пьяное вождение — штраф 30 тыс. рублей и лишение прав. Автомобиль также эвакуируется на спецстоянку.

В 2017 году по сравнению с 2016-м уменьшилось число аварий с участием пьяных водителей — их было 16 265 (-3,4%). В них погибли 4647 (-4,2%) и ранены 22 049 (-3,8%) человек. Сюда стоит прибавить и те аварии, в которых водители отказались от медосвидетельствования — 4025 (-6,1%).

Наказания для пьяных водителей бывают очень разными в зависимости от страны. В России еще не самое строгое, выяснил наш автор.



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