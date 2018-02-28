Вымерший город: жуткая статистика ДТП-2017

В целом показатели аварийности снизились, но они по-прежнему еще очень и очень высокие. На дорогах страны стало происходить больше аварий с участием детей и из-за неисправных автомобилей.

Согласно недавно опубликованной статистике ГИБДД, в 2017 году произошло 169 432 дорожно-транспортных происшествия, это на 2,5% меньше, чем в 2016-м. В них погибло 19 088 человек (-6%, население небольшого города) и ранено 215 374 (-2,6%).

Самыми аварийными днями недели в прошлом году, как и ранее, стали пятницы (26 124 случаев; —3%) и субботы (25 796; —6,2%), а самым напряженным промежутком времени, в течение которого случается больше всего ДТП, стали часы с 17 до 19.

Уменьшилось число аварий с участием пьяных водителей: в 16 265 (-3,4%) таких происшествий погибли 4647 (-4,2%) и ранены 22 049 (-3,8%) человек. 92,1% таких аварий произошло по вине этих водителей (14 972, —4,4%).

Однако стоит сюда прибавить и тех, кто участвовал в ДТП и имел признаки опьянения, но отказался от медосвидетельствования. Таких в прошлом году насчитывалось 4025 (-6,1%). При этих обстоятельствах погибли 176 (-8,8%) и получили ранения 5678 (-7,1%) человек.

Из-за нарушений водителями правил дорожного движения произошло 143 458 ДТП (-4,9%), в них погиб 15 691 человек (-7,3%), ранено — 191 648 человек (-4,5%).

В результате наездов на пешеходов, которых случилось 51 839 (-0,3%), погибли 5634 (-2,6%) и ранены 48 377 (-0,2%) человек.

Пешеходы, в свою очередь, также явились причиной многих происшествий, по их вине в прошлом году произошла 20 861 авария (-4,1%). Погибло в них 3826 (-2,9%) человек, ранено 17 528 человек (-4,4%).

Тревожный показатель прошлого года — увеличение дорожных происшествий с участием детей (учитывался возраст до 16 лет). Таких аварий было 19 581 (+1,6%), в них погибло 713 человек (0,4%) и ранено 21 136 (+2,5%). Ежедневно на дорогах страны гибнут двое и получают ранения 58 несовершеннолетних.

Четвертый год подряд отмечается увеличение количества ДТП с участием автобусов: в 2017 году водителями автобусов совершено 5608 (+5,9%) ДТП, в которых погибли 324 (+26,1%) и получили ранения 8693 (+6,1%) человека.

Основными видами происшествий стали столкновения транспортных средств — 70 736 (-2,6%), наезды на пешеходов — 51 859 (-0,3%), опрокидывания ТС — 12 617 (-10,5%), наезды на препятствия — 10 835 (-4,1%) и падение пассажиров — 5980 (+5,9%).

«Больная» тема — дороги — в статистике ГИБДД отражена следующим пунктом: «ДТП, на месте которых зафиксированы нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения БДД». Таких аварий произошло 67 896 (-5,1%), в них погибло 6990 (-10,9%), ранено 86 070 (-5,6%) человек.

Увеличение числа ДТП, где фигурируют технически неисправные автомобили, заставило задуматься над ужесточением прохождения техосмотра.

Но это только в перспективе, а пока обошлись «косметическими» правками. Так, в феврале в процедуру техосмотра были внесены небольшие и скорее уточняющие изменения.

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