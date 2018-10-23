В каких регионах чаще жалуются на плохие дороги? Генпрокуратура знает ответ

Самыми активными по количеству жалоб оказались шесть регионов, а вообще количество поступающих жалоб на дороги и их содержание выросло на 5% в этом году.

В Генпрокуратуре сообщили, что по числу жалоб на качество автодорог лидируют Волгоградская, Новгородская, Смоленская, Тверская, Тамбовская и Ивановская области. За первое полугодие в ведомство поступило 8,8 тыс. обращений, за тот же период прошлого года — 8,3 тыс., отметила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Захарова.

Только в Ярославской области прокуроры направили в суды 200 заявлений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в Якутии в результате надзорных мероприятий выявили почти 2 тыс. нарушений закона в дорожной сфере, принято около 900 мер прокурорского реагирования, к ответственности привлечены 119 лиц, возбуждены уголовные дела, сообщает ТАСС.

В Генпрокуратуре напоминают, что если автомобиль пострадал в результате некачественного или поврежденного дорожного покрытия, владелец имеет право взыскать ущерб с дорожных служб, которые отвечают за состояние этого участка дорожного полотна. При этом автовладелец должен действовать грамотно: сначала обратить внимание прибывшего сотрудника ГИБДД на плохое состояние дороги, чтобы это было зафиксировано, и в протоколе обязательно нужно указать все детали, которые спровоцировали ДТП. До этого автомобиль с места не сдвигать, а лучше самостоятельно сфотографировать ямы, для ориентира положив рядом какой-то понятный предмет: телефон, ручку, часы. Если решили снять видео, необходимо на записи проговорить время, дату и место, где все произошло. Хорошо также найти свидетелей, которые готовы дать показания и поставить свою подпись, это в последующем может пригодиться в качестве доказательства.

Если известно, какая компания отвечает за эксплуатацию данного участка дороги, то можно попытаться вызвать на место ДТП ее представителя. В любом случае проще решить с этой организацией вопрос в досудебном порядке. В случае отказа остается только обращаться с иском в суд. Это небыстрая процедура, но всегда в рамках закона, и если истец прав, то суд постановит компенсировать ущерб в полном объеме.

В Приамурье танки разрушили свежеотремонтированную дорогу. После прохода военной техники на гусеничном ходу часть покрытия оказалась безнадежно испорченной.

Бетонные дороги намного эффективнее асфальтированных, считают в ОНФ. Хотя их строительство и обходится дороже, но за счет долговечности бетонки выгоднее.



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