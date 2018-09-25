Бетонные дороги лучше асфальтированных, хотя и дороже. Но сэкономить удастся!

Строительство цементобетонных дорог позволит эффективнее использовать средства, выделяемые государством на дорожную сеть, полагают в ОНФ.

Строительство цементобетонной дороги на 10% дороже асфальтобетонной. Но если подсчитать расходы на эксплуатацию такой дороги и ее поддержание в нормативном состоянии в предстоящие 25 лет, то окажется, что обходится такая дорога на 40% дешевле, чем асфальтобетонная. О такой простой «математике» рассказал президент Академии современного строительства и по совместительству сопредседатель регионального штаба ОНФ Подмосковья Алексей Малый.

Срок службы дорожного полотна из цементобетона составляет примерно 25–30 лет, поэтому, например, практичные немцы четвертую часть своих автобанов сделали именно цементобетонными. Он отмечает, что строительство цементобетонных дорог в экономическом плане оказывается гораздо более привлекательным, чем асфальтобетонных, и поскольку президент РФ в майском указе поставил перед дорожниками задачу удвоить дорожное строительство и при этом экономнее использовать государственные деньги, то необходимо больше делать именно бетонок.

Хотя строить их сложнее: здесь строже требования к качеству применяемого материала и квалификации специалистов. Поэтому, чтобы вести такое строительство, нужно сначала подготовить квалифицированные кадры и запастись необходимой дорожно-строительной техникой, а также внести изменения в нормативную базу. Все это непросто, но если вспомнить про цель — продлить срок службы дорожного покрытия, что в конечном итоге позволит еще и сэкономить, то внедрять такие технологии следует уже сейчас, считает Малый.

В правительстве понимают, что у цементобетонных дорог есть преимущество, не зря ведь в стратегии развития промышленности строительных материалов, разработанной Минпромторгом, говорится, что к 2030 году 50% вновь строящихся дорог должны иметь цементобетонное покрытие. Однако для достижения этой цели ничего не делается, поэтому ОНФ направил свои предложения в Минтранс с целью закрепить их в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Испытывать новые дорожные покрытия будут с учетом климата местности, сообщили в Росавтодоре. На федеральных трассах введены экспериментальные участки, где и будут проводить тестирование.

В правительстве определили, что основная часть расходов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ляжет на регионы.

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