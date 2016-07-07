В России придумали жесткие тесты для... асфальта

Подбор состава покрытия в зависимости от климатических условий даст существенную экономию. Такие дороги придется реже ремонтировать, отмечают в Росавтодоре.

Образцы-вырубки или керны, которые вынимают из дорожного покрытия в ходе испытаний.

Федеральное дорожное агентство планирует создать опытно-экспериментальные полигоны в трех климатических зонах России: зоне вечной мерзлоты, в средней полосе и на юге страны. Эти зоны выбраны неслучайно, они наиболее разнятся по показателям: первая — это вечномерзлотные грунты, вторая — места с высокой интенсивностью движения, а третья — южная, где преобладают гористые участки.

Глава Росавтодора Роман Старовойт подписал документ, где утверждены основные требования к местоположению тестовых зон. Пока в ведомстве лишь собирается определить места для строительства испытательных участков.

Особенностью этих полигонов станет то, что расположены они будут на участках федеральных трасс, а автомобилистов с помощью электронных табло будут предупреждать о начале тестового участка, его протяженности и конце. Сами участки оснастят датчиками, которые будут передавать в единый центр информацию о «внутренних напряжениях асфальтобетона», деформации покрытия, температуре и влажности грунта и так далее, пишут «Известия».

На экспериментальных участках будут тестировать новые технологии и материалы покрытия дорог, и это позволит сделать вывод о том, насколько хорошо те или иные смеси поведут себя в ходе эксплуатации. Здесь будут не приближенные к реальным, а действительно реальные условия, что позволит сделать более точные выводы в ходе испытаний.

Испытания материалов на действующих трассах обойдутся дешевле строительства стационарных испытательных полигонов, которые сначала собирались строить в Якутии, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Но из-за отсутствия источников финансирования решили организовать испытания на действующих трассах.

Подбор состав покрытия в зависимости от климатической зоны позволит сэкономить, поскольку правильное, соответствующее реальным условиям покрытие придется реже менять. Также это снизит аварийность, ведь такая дорога будет долгое время оставаться ровной, без выщербленных участков.

Согласно рекомендации Минтранса, субъекты РФ должны к концу 2024 года довести до нормативного состояния 50,9% региональных дорог.

Возможно, на трассах с невысокой интенсивностью будут применять бэушный асфальт, то есть переработанный старый. Правда, доля такого материала в покрытии не должна превышать 30%.

Существуют технологии, соблюдая которые можно ремонтировать дороги и зимой, и в дождь.



Фото: Евгений Асташенков/Интерпресс/ТАСС