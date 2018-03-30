Новые дороги будут делать из старых. Такие у нас инновации

Вторичные материалы планируется применять на трассах с невысокой интенсивностью движения.

В июне этого года в России вступит в силу Предварительный национальный стандарт (ПНСТ), одним из пунктов которого определены требования к вторичному асфальтобетону и нормы его применения. Старый асфальт планируется использовать не только для основания дорожной одежды, как сейчас, но и для верхних слоев покрытия. Речь идет, конечно же, о малозагруженных дорогах. Стандарты, по которым разрешается использовать старый асфальт, созданы по заказу Росавтодора.

Подрядчики будут использовать вторичные материалы на тех участках федеральных трасс, где это действительно целесообразно, его применение не должно сказаться на качестве покрытия. На сверхинтенсивных магистралях повторное использование разрешено не будет, на среднезагруженных дорогах можно будет применять до 20% крошки в составе асфальтобетонной смеси, на участках со слабой интенсивностью движения (например, некоторых муниципальных) — без ограничений. Технологии асфальтобетонных заводов допускают не более 30% вторичных материалов в смеси. Уровень интенсивности движения рассчитывается для каждого участка отдельно, причем на одной и той же магистрали могут быть разнозагруженные отрезки.

ПНСТ уже принят Росстандартом, вступит в силу 1 июня 2018 года и будет действовать до 1 июня 2019 года, сообщают «Известия». Он нужен для тестирования новых стандартов до тех пор, пока не будет утвержден основной национальный стандарт России.

Росстандарт также рассматривает норму о переработке старого асфальта прямо на месте ремонта с помощью специальной машины. Смесь будет изготавливаться прямо на месте и повторно укладываться. Это экспериментальная малозатратная и эффективная технология.

Дороги можно ремонтировать и зимой, разумеется, при соблюдении необходимых технологий, рассказал заммэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков.

Недавно вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал, что планируется сделать для повышения качества дорожного покрытия.



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