Плохие дороги? Повысим налоги! Хитрый план Правительства России

Вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал, почему в стране могут быть повышены налоги. Причина — одна из двух извечных бед России.

Так как одну из бед не победить ничем, то со второй, несмотря на отчет Росавтодора о том, что почти все федеральные трассы приведены в порядок, будут бороться в том числе и путем повышения налогов, поступления от которых пойдут на ремонт и реконструкцию дорог. Об этом заявил первый вице-премьер Правительства России Аркадий Дворкович.

«…Дорогами мы должны заниматься в приоритетном режиме. На это будут выделяться ресурсы. Для этого, в том числе, будут повышены налоги, что не может всем нравиться», — цитирует Дворковича RNS. Эти слова вице-премьер произнес на итоговой коллегии Минтранса. Чиновник отметил, что к модернизации систем транспортных агломераций нужно подходить не точечно, а системно.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в правительстве обсуждают возможность повышения НДФЛ, введения необлагаемого минимума, введения торгового сбора, отказа от льготной ставки НДС (действует на продукты питания и детские вещи), обнуления экспортной пошлины при повышении НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

Новые меры связаны с тем, что в стране исчерпан потенциал восстановительного роста после очередного витка кризиса. Об этом говорил Дмитрий Медведев.

С 1 апреля в России вырастет утилизационный сбор на автомобили.

В этом году акцизы на топливо увеличат два раза: первый раз их подняли 1 января, второй раз поднимут 1 июля.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС