Утверждены новые ставки утильсбора. На сколько подорожают автомобили?

Правительство России утвердило индексацию утилизационного сбора, который взимается с новых и подержанных автомобилей. Для некоторых моделей он вырос сразу на 90%.

То, чего боялись автопроизводители, все же произошло: правительство пересмотрело ставки утильсбора для легковых и грузовых автомобилей. Новые ставки вступают в силу 1 апреля этого года. По некоторым категориям в отношении новых легковушек ставка выросла сразу на 90%.

Ставки для новых легковых автомобилей с 1 апреля 2018 года

Объем двигателя, куб. см Ставка, руб. Рост, % До 1000 33 000 +16 От 1000 до 2000 84 000 +90 От 2000 до 3000 126 000 +90 От 3000 до 3500 114 600 0 Свыше 3500 181 600 0

В пресс-релизе к постановлению правительства говорится, что в среднем ставки утилизационного сбора выросли всего на 15%, однако там учитывались все транспортные средства без исключения, а также прицепы и спецтехника.

Для легковых же автомобилей ставки утилизационного сбора выросли в среднем на 39,2%, причем наиболее сильно в самых популярных категориях: большинство лидеров российского авторынка оснащены двигателями объемом от 1,4 до 2 литров.

Как и прежде, все ввозимые автомобили будут облагаться этим утилизационным сбором безоговорочно. Машины, произведенные на территории ЕТС, теоретически от уплаты утилизационного сбора освобождены: им он компенсируется из бюджета в виде различных выплат. Однако делается это после того, как автопроизводителем автомобиль был выпущен и он направил соответствующие документы для выплаты компенсации.

В начале марта, когда новые ставки утильсбора еще не были объявлены, аналитики обещали российскому рынку уверенный рост.

В феврале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно АЕБ, выросли на 24,7%, до 133 177 штук.

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