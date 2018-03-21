Утверждены новые ставки утильсбора. На сколько подорожают автомобили?

То, чего боялись автопроизводители, все же произошло: правительство пересмотрело ставки утильсбора для легковых и грузовых автомобилей. Новые ставки вступают в силу 1 апреля этого года. По некоторым категориям в отношении новых легковушек ставка выросла сразу на 90%.
Ставки для новых легковых автомобилей с 1 апреля 2018 года
|
Объем двигателя, куб. см
|
Ставка, руб.
|
Рост, %
|
До 1000
|
33 000
|
+16
|
От 1000 до 2000
|
84 000
|
+90
|
От 2000 до 3000
|
126 000
|
+90
|
От 3000 до 3500
|
114 600
|
0
|
Свыше 3500
|
181 600
|
0
В пресс-релизе к постановлению правительства говорится, что в среднем ставки утилизационного сбора выросли всего на 15%, однако там учитывались все транспортные средства без исключения, а также прицепы и спецтехника.
Для легковых же автомобилей ставки утилизационного сбора выросли в среднем на 39,2%, причем наиболее сильно в самых популярных категориях: большинство лидеров российского авторынка оснащены двигателями объемом от 1,4 до 2 литров.
Как и прежде, все ввозимые автомобили будут облагаться этим утилизационным сбором безоговорочно. Машины, произведенные на территории ЕТС, теоретически от уплаты утилизационного сбора освобождены: им он компенсируется из бюджета в виде различных выплат. Однако делается это после того, как автопроизводителем автомобиль был выпущен и он направил соответствующие документы для выплаты компенсации.
- В начале марта, когда новые ставки утильсбора еще не были объявлены, аналитики обещали российскому рынку уверенный рост.
- В феврале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно АЕБ, выросли на 24,7%, до 133 177 штук.
Фото: depositphotos.com
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