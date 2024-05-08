За использование каких светодиодов водителю выпишут штраф — объясняет юрист

Юрист Безделин: за езду с включенными в фарах габаритными огнями выпишут штраф

Правилами дорожного движения (ПДД) предусмотрена эксплуатация автомобиля с включенным ближним светом или включенными дневными ходовыми огнями (ДХО). Можно ли ездить с габаритными огнями и могут ли камеры зафиксировать передвижение автомобиля без фар, объяснил ведущий юрист «Европейской юридической службы» (ЕЮС) Дмитрий Безделин в беседе с корреспондентом издания «Секрет».

Согласно ПДД, «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни». За нарушение этого правила грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, подчеркивает Безделин. С учетом 20-дневной «скидки» можно сократить сумму штрафа до 250 рублей.

Рассуждая о том, можно ли вместо ближнего света включить габариты, Безделин напомнил, что согласно ПДД можно включать только ближний свет или ходовые огни, третьего не дано. Езда только на «габаритах» чревата штрафом для автовладельца, подчеркивает юрист.

Современные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД могут выявлять автомобили, передвигающиеся без ближнего света или ДХО. Впервые штрафы за езду «втемную» получили водители Нижнего Новгорода в 2021 году, а уже к 2024 году это явление стало массовым, подчеркнул Безделин.

Поэтому если водитель транспортного средства передвигается с горящими в фарах габаритными огнями, с большой долей вероятности камера это зафиксирует, и водителю придет штраф, констатирует юрист. При этом Безделин подчеркивает, что в случае, если владелец автомобиля считает штраф необоснованным, он имеет право в течение 10 дней с момента вручении копии постановления подать жалобу. Сейчас это можно сделать при помощи сервиса Госуслуги, подытожил юрист.

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Источник: secretmag.ru