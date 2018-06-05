Можно ли днем ездить с габаритными огнями вместо ближнего света?

На дорогах часто встречаются автомобили, у которых вместо ярких дневных ходовых огней еле-еле теплятся лампы габаритных. Допускают ли это Правила и в чем опасность такой езды?

Первым делом обратимся к главному дорожному закону — Правилам дорожного движения. Так вот, пункт 19.5 гласит: «В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни». При этом Правилами однозначно допускается одна возможность замены ближнего света — пункт 19.4. разрешает использовать противотуманные фары вместо ближнего света фар.

Таким образом, у вас днем должны гореть спереди либо фары ближнего света, либо противотуманки, либо дневные ходовые огни. Никакого упоминания о том, что габаритных огней днем достаточно, в ПДД нет.

Как отличить габаритные огни от ДХО?

Предположим, вы покупаете автомобиль, новый или подержанный, и хотите определить, есть ли у него ДХО. Ходовые огни принципиально отличаются от обычных габаритных огней как большей яркостью, так и режимом работы. Даже если орган управления светотехникой автомобиля стоит в положении «ВЫКЛ», при запуске двигателя ДХО загораются сами, а при включении фар либо снижают яркость, либо выключаются вовсе.

Свет и закон

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Хотя Правила все расставили по своим местам, многие автолюбители стараются доработать свои старые автомобили, у которых еще нет штатных ДХО. В чем же причина? Дело в том, что необходимость целый день жечь лампы ближнего света может привести к тому, что вы гораздо скорее (особенно в случае, если источники света у вас галогеновые) останетесь с одной функционирующей фарой. А тогда любой инспектор на дороге ночью может остановить такую одноглазую машину, оштрафовать водителя, да еще и запретить дальнейшее движение. И ведь будет прав! Согласно п 2.3.1, «запрещается движение при негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости».

Иными словами — или учитесь менять лампу в фаре в темноте, под снегом, в мороз, причем быстро, как собирать автомат Калашникова, или же берегите лампы ближнего света фар. Поэтому днем советую ездить с противотуманками или ДХО. Установку последних владелец может произвести самостоятельно или в автосервисе, но при этом надо соблюсти требования к размещению и яркости таких огней.

Как делать нельзя?!

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Установка в бесцветные указатели поворота светодиодных ламп, которые ярко горят белым светом, во время движения, пока не включен указатель поворота. Тогда они начинают мигать оранжевым светом. Ввиду использования светодиодов затея может провалиться при встрече с дотошным инспектором.

Использование электронного блока, который при пуске двигателя включает лампы дальнего света (или спирали дальнего света в комбинированных лампах) с пониженной (40–70 % от номинала) яркостью. Фары располагаются выше противотуманок, а потому видны лучше. Сотрудники ДПС вряд ли отличат их от просто горящих фар ближнего света, особенно, если применены двухнитевые лампы типа Н4. А ослеплять встречных водителей они не должны из-за пониженной яркости. И, естественно, как только вы включаете ближний свет фар, все вышеописанные функции должны отключаться.

Установка вместо «габариток» (слабеньких лампочек накаливания) мощных светодиодных ламп. Тогда достаточно включить «габариты», и все проблемы решены? Не совсем так! Во-первых, могут быть проблемы с ГИБДД, а во-вторых, при таком режиме использования в машине будет гореть достаточно много ламп на панели приборов и на задней части автомобиля. И, напоминаю, сзади будут гореть и перегорать габаритные огни, за которые инспектор может устроить вам ночлег в чистом поле, если лампа не горит, а вы не умеете ее менять.

Очень советую (если только у вас не установлена система автоматического включения света днем): каким-либо способом обозначайте свою машину, потому что окружающие водители и пешеходы уже привыкли, что автомобиль на дороге достаточно ярко обозначен при помощи световых приборов. А потому транспорт с негорящей светотехникой воспринимается неким призраком, который могут и не заметить.

И еще. В туннелях не забывайте переключать ДХО на ближний свет. Неоднократно видел, как поленившихся делать это водителей на выезде из туннеля ожидал экипаж ДПС. И помните, что с включенными ДХО нельзя ездить круглосуточно, ведь с наступлением темноты ваш автомобиль станет призраком для тех, кто едет позади, — габаритные огни в фонарях ведь не горят. Да и света от самих ДХО в ночное время будет недостаточно, чтобы освещать путь.