Можно ли установить на автомобиль комплект ГБО не четвертого поколения, а более раннего? Нужно ли проходить сертификацию при замене штатных ламп в фарах на светодиодные? Разрешается ли устанавливать топливный бак большего объема взамен штатного? Как узнать максимальную массу прицепа, который может буксировать автомобиль? Стоит ли менять мощность двигателя с целью снижения налогов?

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

1. Можно ли установить на автомобиль комплект ГБО не четвертого поколения, а более раннего?

В настоящее время согласно Правилам ЕЭК ООН № 115 установка комплекта ГБО ниже четвертого поколения недопустима. Кроме того, конструктивно газобаллонное оборудование более ранних поколений не предназначено для двигателей с системой впрыска топлива.

2. Можно ли на КАМАЗ‑5511 поставить грейферную установку между кабиной и кузовом? И как это повлияет на безопасность?

Оснащение транспортного автомобиля КАМАЗ‑5511 грейферной установкой, размещенной между кабиной и кузовом, потребует изменения конструкции фронтального борта самосвального кузова и удаления козырька. Всё это повлияет на безопасность в связи с изменением кинематической схемы подъемного механизма, а потому такая переделка недопустима.

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3. Установил в фары своего автомобиля светодиодные лампы. Нужно ли мне проходить сертификацию, чтобы не иметь проблем с ГИБДД?

Да, указанные работы являются внесением изменений в конструкцию автомобиля и должны быть зарегистрированы в ГИБДД. В техническом регламенте Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) сказано, что в случае изменения класса источника света необходимо заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ЕЭК ООН. Таким образом, светодиодные источники света, установленные в фару вместо галогенных ламп, придется испытать и узаконить.

4. У меня ВАЗ‑2108. Знаю, что на транспортные средства, снятые с производства, можно устанавливать внешние световые приборы от машин других марок и моделей. Могу ли я вместо галогенных ламп использовать светодиодные источники света?

Нет, не можете. Действительно, допускается замена светотехнических устройств автомобилей, снятых с производства, иными, предназначенными для машин других моделей, - но речь идет о световых приборах в сборе, а не об источниках света в них. Во‑вторых, рассеиватели фар автомобилей ВАЗ‑2108 имеют рисунок, формирующий световой пучок, поэтому замена источника света нештатным не допускается.

5. Хочу установить на заднюю ось своего автомобиля другие колесные диски, однако количество крепежных болтов у них иное. Повлияет ли это на безопасность?

С технической точки зрения такое внесение изменения в конструкцию транспортного средства недопустимо. Установка колес с иным количеством или расположением крепежных отверстий потребует доработки ступиц автомобиля, что не всегда может быть выполнено достаточно точно. Либо понадобится переходной элемент (проставка), что повлияет на вылет колеса и увеличит неподрессоренную массу.

6. Чтобы изменить мощность двигателя с целью снижения налогов, решил демонтировать систему турбонаддува, заменить электронный блок управления двигателем, изменить систему впуска и выпуска. Скажите, какие документы необходимо предоставить в ГИБДД для регистрации этих доработок?

Все эти изменения существенно повлияют на характеристики автомобиля. По окончании работ потребуется подтверждение соответствия транспортного средства нормам выбросов вредных веществ, а для этого необходимо провести всесторонние испытания. То же касается мощностных показателей, которые снимают на стенде с маховика двигателя, а не на беговых барабанах.

7. Возможно ли установить на Mitsubishi Pajero топливный бак большего объема взамен штатного?

Установка такого бака допустима при оформлении соответствующих документов о внесении изменений в конструкцию автомобиля. При этом понадобится сертификат соответствия требованиям Правил ЕЭК ООН № 34 на бак, который должен быть предназначен для установки на штатные места в вашем автомобиле (это предусматривается изготовителем бака).

8. Как узнать максимальную массу прицепа, который может буксировать мой автомобиль?

Возможность эксплуатации автомобиля с прицепом, а также максимальная масса прицепа отражены в одобрении типа транспортного средства (документ, оформляемый по результатам сертификационных испытаний; указан в пункте 17 ПТС). Дополнительно на идентификационной табличке, в четвертой строке, указывается технически допустимая максимальная масса автопоезда, если транспортное средство может быть использовано для буксировки прицепа (полуприцепа).

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9. Могу ли я заменить двигатель, который выработал свой ресурс, аналогичным мотором без регистрации внесения изменений в конструкцию?

Если вместо штатного двигателя установлен двигатель той же модели, то такая процедура не является внесением изменений в конструкцию. Она классифицируется как ремонт (замена вышедшего из строя узла или агрегата аналогичным). Но необходимо, чтобы маркировка вновь устанавливаемого мотора (его идентификационный номер, за исключением заводского номера) полностью соответствовала той, что указана в ПТС автомобиля (графа 6). Тогда потребуется пройти лишь перерегистрацию в ГИБДД.

10. Недавно установил ГБО для эксплуатации на метане. С какой периодичностью необходимо проходить освидетельствование газового баллона?

Обычно освидетельствование газовых баллонов осуществляется с периодичностью от двух до пяти лет. Точные сведения для баллонов именно вашего типа указаны в «Единой форме свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве».

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