Попаду ли я на штрафстоянку из-за технических неисправностей?

Да. Поэтому давайте разбираться, что это за поломки.

Что такое штрафстоянка, знает каждый автовладелец. Но большинство уверено, что стать «клиентом» специализированной стоянки можно исключительно за нарушение правил парковки. Ну еще за управление в нетрезвом виде или без документов. А вот то, что на штрафстоянку можно попасть за технические огрехи, для многих будет откровением. Связано это с тем, что, несмотря на прописанную возможность, норма эта по сути мертвая и применяется лишь в исключительных случаях.

Для начала напомню, за что вообще можно попасть на стоянку штрафников.

В законе установлены определенные основания для задержания транспортного средства. При этом задержание применяется как крайняя мера, когда устранить причину задержания нельзя на месте.

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Самое распространенное основание, и правда, — нарушение правил стоянки и остановки. С введением платной парковки в крупных городах мест для бесплатного постоя становится все меньше. Поэтому водителей, бросающих автомобили где попало, тут же карают штрафстоянкой.

Следующими по популярности являются такие основания, как управление без документов (нет свидетельства о регистрации транспортного средства или документов таможенных органов).

Также поводом для задержания ТС служит управление в состоянии опьянения или отказ от освидетельствования, отсутствие права управления транспортным средством (если у вас нет прав вовсе или вы лишены их). Сюда же относятся и нарушения правил перевозки негабаритных и опасных грузов.

А вот что касается технической части, то тут поводов к эвакуации немного. Забрать на штрафстоянку вас смогут тогда, когда в автомобиле будут найдены следующие неполадки:

неисправность тормозной системы;

неисправность рулевого управления;

неисправность сцепного устройства (в данном случае речь идет об устройстве в составе автопоезда).

Технических оснований для эвакуации всего три: неисправности рулевого управления, тормозной системы или сцепного устройства.

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Как видите, технических поводов для штрафстоянки всего три. Перечень неисправностей и их характеристики, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, прописан в Правилах дорожного движения. Вот только устраивать проверку технического состояния автомобиля при наличии действующего техосмотра едва ли кто-то из инспекторов захочет. А определить неисправность можно только тогда, когда не заметить ее попросту нельзя. В этих случаях эвакуация — единственное верное решение. Ведь подобные неполадки напрямую влияют на безопасность.

При этом следует помнить, что задержание транспортного средства применяется до устранения причины. Но как же быть, когда машину, у которой, к примеру, неисправно рулевое управление, отвезли на штрафстоянку? Как же ее починить на месте?

Чтобы забрать машину со штрафстоянки, нужно подтвердить, что причина задержания устранена. В случае технической поломки сделать это попросту невозможно. Придется выбивать машину со штрафстоянки с боем.

Тут нужно понимать следующее. Все случаи таких поломок происходят в присутствии водителя. Задача же инспектора — не допустить к дорожному движению неисправный автомобиль. Поэтому у водителя два варианта, чтобы избежать штрафстоянки. Починить машину на месте или же самому вызвать эвакуатор, чтобы автомобиль с поломкой отвезли в автосервис. И все это нужно сделать до того, как инспектор обнаружит неисправность и начнет составлять документы.

Если же устранить поломку на месте не получилось, то чинить автомобиль на штрафстоянке вам вряд ли разрешат. Придется забирать машину на СТО с помощью того же эвакуатора. А это не только хлопотно, но еще и недешево.

Фото: Сергей Фадеичев, Артем Геодакян, Денис Абрамов, Александр Чиженок/ТАСС, depositphotos.com