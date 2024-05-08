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Бренд Solaris показал обновленные дилерские центры

Российский автобренд Solaris показал автосалоны после ребрендинга

В России после ребрендинга начали работу первые дилерские центры отечественного бренда Solaris. Первые салоны появились в Москве и Саратове, сообщили в пресс-службе компании AGR Automotive Group.

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На данном этапе дилерская сеть Solaris уже насчитывает свыше 50 действующих партнеров в разных российских городах. Глава ООО «АГР» и ООО «Автомобильный завод АГР» Алексей Калицев отметил, что до конца мая к новым корпоративным стандартам бренда приведут еще больше дилерских центров.

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Машины марки Solaris, которые являются переименованными Hyundai и Kia, производят в режиме полного цикла на бывшем заводе корейского концерна в Петербурге. По состоянию на начало мая с даты запуска производства (22 февраля), было произведено 5,1 тыс. машин. В модельный ряд марки вошли кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Solaris
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:Solaris
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