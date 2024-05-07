Китайцы делают скидки: подешевел этот популярный кроссовер
Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ подешевел на 219 тыс. руб. (или на 5,6%) через год после начала продаж в РФ.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV
Сейчас машина доступна в единственной комплектации Ultimate и стоит 3 700 000 руб. с учетом всех скидок, сообщается в прайс-листе на сайте компании.
На старте продаж Chery Tiggo 8 Pro e+ в России в мае 2023 года автомобиль можно было купить от 3 919 000 руб. в комплектации Ultimate также с учетом всех скидок.
Chery Tiggo 8 Pro e+ стал первым гибридным автомобилем бренда на российском рынке. Внешне машина практически не отличается от стандартного Chery Tiggo 8 Pro. Все изменения сводятся к гибридной силовой установке, она состоит из ДВС и двух электромоторов.
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Autonews.ru