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Названы самые популярные китайские кроссоверы в России

Geely Monjaro и Haval Jolion стали самыми популярными кроссоверами из КНР в РФ

По данным «СберАвто», за первые три месяца 2024 года наибольшим спросом у россиян пользовались кроссоверы китайского бренда Geely, на которые пришлось 28% всех покупок в классе SUV.

Далее следуют кроссоверы Chery с 18% рынка. В Топ-5 также вошли Changan, Haval и Lifan, которые заняли 13, 12 и 6% рынка соответственно.

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Самыми популярными кроссоверами у россиян в первом квартале текущего года стали Geely Monjaro и Coolray, Haval Jolion, LiXiang L7, Changan Uni-K и Alsvin и Chery Tiggo 4.

На рынке б/у автомобилей лидером также стал Geely с долей 15%, лучше моделью стал кроссовер Coolray. На втором месте бренд Chery (13%) с кроссоверами Tiggo 4 и Tiggo 8 Pro. На третьей позиции находится Lifan (5%) с кроссовером X60. Средняя цена подержанных авто равна 1,9 млн рублей.

Средняя цена нового кроссовера из КНР равна 2,6 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Pixels
Количество просмотров 2
05.05.2024
Фото:Pixels
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