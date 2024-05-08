Российский авторынок в апреле занял третье место в Европе

Авторынок России в апреле поднялся на третье место в Европе

Авторынок РФ, который в апреле немного замедлился, все же занял третье место в Европе. По данным агентства «Автостат», в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по продажам машин в апреле стала Германия (реализовано 243 102 машины (+19,8%). На втором месте оказалась Франция с показателем 146 977 единиц (+10,9%).

Если же при рассмотрении авторынка Европы учитывать Россию, то она заняла бы третью позицю европейского рейтинга. По данным АО «ППК», объем рынка легковых авто в России по итогам апреля составил 137 047 единиц (+81,2%). Далее идет Италия, где было продано 135 353 автомобиля (+7,5%). Замыкает топ-5 европейских лидеров Великобритания (продано 134 274 автомобиля (+1%).

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»