Произошло это в Белозерске, и, по словам местных коммунальщиков, это не первый случай. Военные никак не реагируют на призывы ограничить движение тяжелой техники на гусеничном ходу.

На участке автодороги Белогорск — Низинное на прошлой неделе завершили укладку асфальтобетонного покрытия — оставалось только оформить обочину и установить дорожные столбики, сообщает официальный портал города Белогорска. Однако вскоре посыпались сообщения местных жителей — по свежеотремонтированной дороге прошла военная техника на гусеничном ходу, и часть покрытия оказалась безнадежно испорченной.

Дорожники утверждают, что военная техника регулярно разрушает также участок Никольского шоссе в районе Автобата, который капитально отремонтировали в прошлом году. Местные власти обращались к военным с просьбой ограничить движение по асфальту гусеничной техники или использовать при необходимости тралы (низкорамные платформы, позволяющие безопасно и аккуратно перевозить тяжелую и гусеничную технику), но те на их призыв не отреагировали.

В этом году удалось досрочно отремонтировать более двух километров единственной автодороги от Белогорска до села Низинное, теперь часть ее пришла в негодность. Ранее сообщалось, что дорогу в селе Низинное в почти четыре километра хотели отремонтировать в несколько этапов. В 2016 году отремонтировали километр дорожного полотна, в 2017 году — еще километр, а в 2018-м решили ремонт полностью завершить. Но не вышло... Для оценки ущерба создали специальную комиссию, куда вошли специалисты управления ЖКХ, ГИБДД и представители 35-й Армии.