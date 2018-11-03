Рейтинг типично автомобильных фобий россиян

Страхи у каждого свои, и все же можно выделить наиболее часто встречающиеся. В какой-то мере им подвержены все люди, но у автомобилистов страхи особые.

Российских водителей спросили о том, какими автомобильными страхами они чаще всего страдают или страдали за рулем автомобиля. Опрос проводила компания Ford в официальной группе ВКонтакте в октябре 2018 года.Первое место по результатам опроса заняла боязнь внезапно появляющихся на дороге пешеходов — этому страху подвержены 26% опрошенных. Второй по популярности оказалась боязнь тесных улиц и узких парковочных пространств. В этом признались 20% водителей. В тройку лидеров также попала боязнь не увидеть препятствие при движении задним ходом — 16% опрошенных выбрали этот пункт опроса. По 14% опрошенных отметили страх стартовать в горку и боязнь пропустить торможение впереди идущего автомобиля.7% страдают боязнью перестроений и 3% опасаются, что в их автомобиль попадет бензин не с тем октановым числом, что негативно скажется на двигателе.Среди «повседневных» фобий респонденты отметили также страх темноты и боязнь случайно превысить скорость и получить за это штраф.

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