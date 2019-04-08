Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

В скором времени пикапы получат новую опцию — встроенную мойку кузова. Систему в данный момент патентует компания Toyota.

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На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.

Изобретение предлагается применять на пикапах, кузова которых оснастят системой форсунок и трубопроводов, а также емкостями для воды. При необходимости отмыть испачканный грузом кузов, достаточно активировать систему.

Как видно на чертежах, система может иметь один или два контура трубопроводов (верхний и нижний) и форсунок особой конструкции, которые не будут мешать перевозке грузов. Вода в систему заливается через горловину, расположенную в левом борту автомобиля, рядом с горловиной бензобака, после чего она поступает в трубопровод и разбрызгивается через выдвигающиеся под давлением форсунки. Для увеличения давления в системе рядом с заливной горловиной предусмотрен разъем для подключения шланга, подающего сжатый воздух.

В патентной заявке также указано, что система может оснащаться датчиками, которые не позволят активировать мойку при наличии в кузове груза. Для экономии времени предусмотрена также отложенная мойка кузова, время которой можно устанавливать вручную.

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Фото: Toyota