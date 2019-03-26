Экстремальный пикап Mitsubishi L200 Absolute может стать серийным

В японской компании задумались о создании полноценного конкурента Ford Ranger Raptor.

Материалы по теме Пикапу Mitsubishi L200 обновили внешность и ценник

В Юго-Восточной Азии у Mitsubishi L200 статус рабочей лошадки, а вот в России японский пикап является более доступной альтернативой внедорожникам. В активе у машины рама, версии с жестко подключаемым передним приводом и вариант с полноприводной трансмиссией Super Select II, равных которой в сегменте нет.

На открывшемся сегодня мотор-шоу в Бангкоке (родине L200/Triton) Mitsubishi представила концепт Triton Absolute — экстремальный вариант пикапа, подготовленный для бездорожья.

Техническая начинка концепта неизвестна. Он выше на 50 мм стандартной версии (клиренс — 270 мм), а из-за внедорожных шин Falken Wildpeak его колея была расширена. Также инженеры увеличили ходы подвески, чтобы улучшить возможности пикапа на бездорожье.

Внешне машина выглядит более чем грозно: защита моторного отсека — красного цвета, дополнительный свет на крыше кабины, расширители колесных арок, разборные легкосплавные диски.

Казалось бы, Triton Absolute — обычный шоу-кар для привлечения публики на стенд компании. Но представители Mitsubishi уже заявили, что ближайший год будут возить концепт по различным автосалонам и мотор-шоу с целью изучения реакции публики на него. В случае, если версия Absolute найдет одобрение у потенциальных покупателей, машину запустят в серийное производство. Прямым конкурентом такой версии будет Ford Ranger Raptor.

Со всеми подробностями о новом Mitsubishi L200 можно познакомиться в этом материале «За рулем».

В прошлом году Mitsubishi начала ребрендинг своих дилерских центров в России.

Фото: Mitsubishi