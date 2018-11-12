Новый или обновленный? Пикап Mitsubishi L200 в деталях

В этом году Mitsubishi L200/Triton отмечает свой 40-летний юбилей, и премьера обновленной машины пришлась как нельзя кстати. В японской компании настаивают на том, что показанная машина — новая, ведь в конструкцию пикапа внесено более 2400 изменений. Об основных из них — в нашей фотогалерее.
- К обновлению готовится и внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который построен на базе L200.
- В середине сентября в России стартовали продажи обновленного Mitsubishi Outlander.
Фото: Mitsubishi
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