Новый или обновленный? Пикап Mitsubishi L200 в деталях

9 нарушений, за которые уже штрафуют камеры Живых инспекторов ГИБДД постепенно заменяют камеры фиксации нарушений, работающие в автоматическом режиме. И с каждым днем они учатся ловить нарушителей за новые нарушения ПДД. Вот что при этом важно знать каждому водителю... 5 доводов в пользу прогрева мотора, или Инженеры против менеджеров Если вам сказали, что мотор вашей машины не нуждается в прогреве, то вас обманули. 8 редких модификаций Лады Весты Lada Vesta в этом году должна стать самым популярным автомобилем в России. Но на дорогах мы привыкли видеть седаны, универсалы и Cross-версии. И мало кто знает, что на ВАЗе сделали несколько модификаций, которые так просто не встретишь, а некоторые из них и вовсе выпущены штучным тиражом.