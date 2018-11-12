Новый или обновленный? Пикап Mitsubishi L200 в деталях

Японцы показали рестайлинговый вариант своего пикапа, но упорно называют его новым. Рассказываем обо всех изменениях, которые произошли с культовой моделью.

В этом году Mitsubishi L200/Triton отмечает свой 40-летний юбилей, и премьера обновленной машины пришлась как нельзя кстати. В японской компании настаивают на том, что показанная машина — новая, ведь в конструкцию пикапа внесено более 2400 изменений. Об основных из них — в нашей фотогалерее.

Новый или обновленный? Пикап Mitsubishi L200 в деталях

Фото: Mitsubishi

Новый или обновленный? Пикап Mitsubishi L200 в деталях
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