Обновленный Pajero Sport: первые фото

Камуфляж плотный, однако рискнем предположить, что передняя часть Mitsubishi Pajero Sport станет менее вычурной и «азиатской».

В Таиланде фотошпионам удалось заснять предсерийный образец рестайлингового внедорожника. Фотографии очень плохого качества, но они все равно дают понять, что обновление модели будет минимальным. Если отталкиваться от того, что у машины закамуфлирована только передняя часть, то основные изменения произойдут именно тут.

Камуфляж плотный, однако рискнем предположить, что передняя часть Mitsubishi Pajero Sport станет менее вычурной и «азиатской». Вероятнее всего, облик машины сблизят с кроссовером Mitsubishi Outlander. А это означает, что машина получит новые радиаторную решетку, передние бампер и светотехнику.

Наверное, стоить ожидать минимальных изменений и в салоне внедорожника. Рискнем предположить, что Mitsubishi Pajero Sport получит обновленную мультимедийную систему. Изменения также могут коснуться приборной панели и рулевого колеса.

На своей родине в Таиланде Mitsubishi Pajero Sport предлагается с 2,4- и 2,5-литровыми турбодизелями мощностью 181 и 136 л.с., а также с 3-литровым бензиновым мотором мощностью 219 л.с. В России же машина продается с 2,4-литровым турбодизелем (181 л.с.) и бензиновым 3-литровым V6 (209 л.с.). Для турбодизеля предлагаются как механическая, так и автоматическая коробка передач, а бензиновый вариант доступен только с автоматом. Машину для нашего рынка собирают по полному циклу на заводе «ПСМА Рус».

По своей стоимости Mitsubishi Pajero Sport сравнялся с внедорожником Mitsubishi Pajero, ценник которого начинается от 2,892 млн рублей.

Скоро в России появится еще один кроссовер Mitsubishi — Eclipse Cross.

Фото: Facebook / MZ Crazy Cars