Обновленный Mitsubishi Outlander: цены и комплектации

Совсем недавно на заводе «ПСМА Рус» приступили к сборке обновленного Аутлендера. И вот теперь стали известны цены на все семь комплектаций и версию GT.

Mitsubishi Outlander слегка обновили внешне и расширили его функционал. Например, появились воздуховоды для задних пассажиров (в полноприводной версии), сиденья стали более комфортными, усилена их боковая поддержка, USB-разъем вынесли на переднюю панель, в 4WD-версии теперь электронный стояночный тормоз, а еще в автомобиле улучшены настройки подвески и шумоизоляция.

На российском рынке кроссовер предлагают как с передним, так и с полным приводом, моторами 2,0 (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.), которые агрегатируются вариатором, а версия GT — с 3-литровым двигателем мощностью 227 л.с. и 6-ступенчатым автоматом.

В начальной комплектации автомобиль с 2-литровым мотором, передним приводом и вариатором обойдется в 1 639 000 рублей. Топовый «спортивный» вариант с 3-литровым двигателем, автоматом и полным приводом стоит уже 2 400 000 рублей. Кстати, в этой версии, как и в 2.4 Ultimate, задний спойлер имеет иной дизайн. Все комплектации подорожали. Например, базовый вариант прибавил в цене 80 тыс. рублей, но сравнивать комплектации не совсем корректно, так как они дополнены новыми функциями. Также нужно отметить, что в ценах не учтена доплата за цвет, которая у этой модели составляет 22 тыс. рублей (кроме базового белого).

Заказать автомобиль нужной комплектации можно уже сейчас, а первые машины поступят к дилерам в конце сентября.

Обновленный Аутлендер показали на Женевском автосалоне весной этого года.

По итогам первого полугодия 2018 года Mitsubishi Outlander вошел в топ-10 самых популярных автомобилей сегмента SUV в России.

Цены и комплектации

Комплектация Цена* в рублях Outlander 2.0 Inform CVT 2WD 1 639 000 Outlander 2.0 Invite CVT 2WD 1 693 000 Outlander 2.0 Invite CVT 4WD 1 803 000 Outlander 2.0 Intense+ CVT 4WD 1 929 000 Outlander 2.0 Instyle CVT 4WD 2 013 000 Outlander 2.4 Instyle CVT 4WD 2 070 000 Outlander 2.4 Ultimate CVT 4WD 2 220 000 Outlander 3.0 Sport AT S-AWC 2 400 000

* Без учета доплаты за цвет

Фото: Mitsubishi