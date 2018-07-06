Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России. Топ-10

Сегмент SUV стремительно отъедает долю рынка у других. Мы составили рейтинг самых популярных новых кроссоверов и внедорожников в России по состоянию на конец июня этого года.

В некоторых регионах доля автомобилей сегмента SUV уже превысила 50%, в целом по России она превышает 40%. Здесь наша страна ни в чем не отличается от остального мира: именно кроссоверы и внедорожники сегодня наиболее популярны, а этот сегмент является едва ли не единственным, продажи в котором растут от года к году.

Бессменным лидером рейтинга является Hyundai Creta, причем интерес к кроссоверу, построенному на одной платформе с Solaris, не уменьшается, а только растет. В июне его продажи увеличились более чем на 43%, до 5768 автомобилей, а за первые полгода было продано 33 224 автомобиля (+37,6%)! На втором месте Renault Duster, но его продажи топчутся на месте, хотя позиции этого кроссовера ничто не угрожает: замыкающий тройку лидеров Kia Sportage серьезно отстает от него по объемам продаж.

В июне на четвертое место неожиданно вырвалась Lada 4x4, которая по итогам первого полугодия находится на две позиции ниже.

Неудачниками же рейтинга можно считать Тойоту RAV4, к которому в России, кажется, окончательно охладели, и Шевроле Ниву. Продажи этих моделей снизились как в июне, так и в первом полугодии. В июне упали и продажи Renault Kaptur. С чем это связано, остается только догадываться. Может быть, покупатели решили подождать купе-кроссовер, который будет представлен в конце августа на Московском международном автосалоне?

Самые популярные кроссоверы в июне и первом полугодии 2018 года*:

Место Модель Июнь, шт. Динамика к 2017 г., % Место Модель Январь-июнь Динамика к 2017 г., % 1. Hyundai Creta 5768 +43,7 1. Hyundai Creta 33 224 +37,6 2 Renault Duster 3996 +1,8 2. Renault Duster 21 290 +7,4 3. Kia Sportage 2956 +0,9 3. Kia Sportage 16 660 +30 4. Lada 4x4 2672 +17,7 4. Renault Kaptur 15 589 +10,2 5. Renault Kaptur 2664 —5,4 5. VW Tiguan 15 579 +29,3 6. VW Tiguan 2631 +3 6. Lada 4x4 15 371 +18 7. Toyota RAV4 2366 —33,6 7. Chevrolet Niva 14 203 —1,6 8. Hyundai Tucson 2317 в 2 раза 8. Toyota RAV4 13 884 —16,2 9. Chevrolet Niva 2221 —10,7 9. Mitsubishi Outlander 11 329 +54,4 10. Nissan Qashqai 2201 +34,5 10. Nissan X-Trail 10 621 +1,8

* По данным АЕБ в России

Ранее агентство focus 2 move назвало самые популярные автомобили сегмента SUV в мире.

2 назвало самые популярные автомобили сегмента SUV в мире. Ну а абсолютными лидерами продаж в России по-прежнему остаются автомобили В-класса.

Фото: Hyundai