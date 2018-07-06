Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России. Топ-10

В некоторых регионах доля автомобилей сегмента SUV уже превысила 50%, в целом по России она превышает 40%. Здесь наша страна ни в чем не отличается от остального мира: именно кроссоверы и внедорожники сегодня наиболее популярны, а этот сегмент является едва ли не единственным, продажи в котором растут от года к году.
Бессменным лидером рейтинга является Hyundai Creta, причем интерес к кроссоверу, построенному на одной платформе с Solaris, не уменьшается, а только растет. В июне его продажи увеличились более чем на 43%, до 5768 автомобилей, а за первые полгода было продано 33 224 автомобиля (+37,6%)! На втором месте Renault Duster, но его продажи топчутся на месте, хотя позиции этого кроссовера ничто не угрожает: замыкающий тройку лидеров Kia Sportage серьезно отстает от него по объемам продаж.
В июне на четвертое место неожиданно вырвалась Lada 4x4, которая по итогам первого полугодия находится на две позиции ниже.
Неудачниками же рейтинга можно считать Тойоту RAV4, к которому в России, кажется, окончательно охладели, и Шевроле Ниву. Продажи этих моделей снизились как в июне, так и в первом полугодии. В июне упали и продажи Renault Kaptur. С чем это связано, остается только догадываться. Может быть, покупатели решили подождать купе-кроссовер, который будет представлен в конце августа на Московском международном автосалоне?
Самые популярные кроссоверы в июне и первом полугодии 2018 года*:
|
Место
|
Модель
|
Июнь, шт.
|
Динамика к 2017 г., %
|
Место
|
Модель
|
Январь-июнь
|
Динамика к 2017 г., %
|
1.
|
Hyundai Creta
|
5768
|
+43,7
|
1.
|
Hyundai Creta
|
33 224
|
+37,6
|
2
|
Renault Duster
|
3996
|
+1,8
|
2.
|
Renault Duster
|
21 290
|
+7,4
|
3.
|
Kia Sportage
|
2956
|
+0,9
|
3.
|
Kia Sportage
|
16 660
|
+30
|
4.
|
Lada 4x4
|
2672
|
+17,7
|
4.
|
Renault Kaptur
|
15 589
|
+10,2
|
5.
|
Renault Kaptur
|
2664
|
—5,4
|
5.
|
VW Tiguan
|
15 579
|
+29,3
|
6.
|
VW Tiguan
|
2631
|
+3
|
6.
|
Lada 4x4
|
15 371
|
+18
|
7.
|
Toyota RAV4
|
2366
|
—33,6
|
7.
|
Chevrolet Niva
|
14 203
|
—1,6
|
8.
|
Hyundai Tucson
|
2317
|
в 2 раза
|
8.
|
Toyota RAV4
|
13 884
|
—16,2
|
9.
|
Chevrolet Niva
|
2221
|
—10,7
|
9.
|
Mitsubishi Outlander
|
11 329
|
+54,4
|
10.
|
Nissan Qashqai
|
2201
|
+34,5
|
10.
|
Nissan X-Trail
|
10 621
|
+1,8
* По данным АЕБ в России
- Ранее агентство focus2move назвало самые популярные автомобили сегмента SUV в мире.
- Ну а абсолютными лидерами продаж в России по-прежнему остаются автомобили В-класса.
Фото: Hyundai
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