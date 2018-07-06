Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России. Топ-10

Сегмент SUV стремительно отъедает долю рынка у других. Мы составили рейтинг самых популярных новых кроссоверов и внедорожников в России по состоянию на конец июня этого года.

В некоторых регионах доля автомобилей сегмента SUV уже превысила 50%, в целом по России она превышает 40%. Здесь наша страна ни в чем не отличается от остального мира: именно кроссоверы и внедорожники сегодня наиболее популярны, а этот сегмент является едва ли не единственным, продажи в котором растут от года к году.

Бессменным лидером рейтинга является Hyundai Creta, причем интерес к кроссоверу, построенному на одной платформе с Solaris, не уменьшается, а только растет. В июне его продажи увеличились более чем на 43%, до 5768 автомобилей, а за первые полгода было продано 33 224 автомобиля (+37,6%)! На втором месте Renault Duster, но его продажи топчутся на месте, хотя позиции этого кроссовера ничто не угрожает: замыкающий тройку лидеров Kia Sportage серьезно отстает от него по объемам продаж.

В июне на четвертое место неожиданно вырвалась Lada 4x4, которая по итогам первого полугодия находится на две позиции ниже.

Неудачниками же рейтинга можно считать Тойоту RAV4, к которому в России, кажется, окончательно охладели, и Шевроле Ниву. Продажи этих моделей снизились как в июне, так и в первом полугодии. В июне упали и продажи Renault Kaptur. С чем это связано, остается только догадываться. Может быть, покупатели решили подождать купе-кроссовер, который будет представлен в конце августа на Московском международном автосалоне?

Самые популярные кроссоверы в июне и первом полугодии 2018 года*:

Место

Модель

Июнь, шт.

Динамика к 2017 г., %

Место

Модель

Январь-июнь

Динамика к 2017 г., %

1.

Hyundai Creta

5768

+43,7

1.

Hyundai Creta

33 224

+37,6

2

Renault Duster

3996

+1,8

2.

Renault Duster

21 290

+7,4

3.

Kia Sportage

2956

+0,9

3.

Kia Sportage

16 660

+30

4.

Lada 4x4

2672

+17,7

4.

Renault Kaptur

15 589

+10,2

5.

Renault Kaptur

2664

—5,4

5.

VW Tiguan

15 579

+29,3

6.

VW Tiguan

2631

+3

6.

Lada 4x4

15 371

+18

7.

Toyota RAV4

2366

—33,6

7.

Chevrolet Niva

14 203

—1,6

8.

Hyundai Tucson

2317

в 2 раза

8.

Toyota RAV4

13 884

—16,2

9.

Chevrolet Niva

2221

—10,7

9.

Mitsubishi Outlander

11 329

+54,4

10.

Nissan Qashqai

2201

+34,5

10.

Nissan X-Trail

10 621

+1,8

По данным АЕБ в России

Фото: Hyundai

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