Mitsubishi меняет облик дилерских центров марки

На территории всей страны стартовал давно откладывавшийся ребрендинг дилерской сети Mitsubishi. В ближайшее время все 104 центра на территории РФ получат новый облик. Такой же, как у первого перезапущенного сегодня официально ДЦ «Рольф Юг».

Mitsubishi

Начали японцы именно с этого дилерского центра неспроста: он является передовым по объемам продажне только в нашей стране, но и во всей Европе. Только в декабре клиентам сотрудниками автосалона на ул. Обручева будет передано свыше 200 машин, а за январь-ноябрь вручено более 2000 новых машин. Для сравнения: всего за 2018 год дистрибутор «ММС Рус» распродал около 45 тыс. автомобилей с тремя бриллиантами на радиаторной решетке.

Отвечая на вопрос «За рулем.РФ», директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников сообщил, что ребрендинг первой ласточки обошелся компании в 20 млн рублей. Причем все материалы и фурнитура для отделки здания — исключительно от российских поставщиков, что позволило не только сэкономить, но и заметно упростить их доставку. Первый перезапущенный сегодня автосалон, таким образом, станет эталонным — по нему будут сверять свои работы остальные дилеры, приступившие к переустройству (из 104 центров девять принадлежат ГК «Рольф»), которое завершится в ближайшие год-два.

Слева направо: директор по развитию ГК «Рольф» Владимир Мирошников, гендиректор ГК «Рольф» Светлана Виноградова, президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба

Что же представляет собой новый подход к формированию внешности и интерьера центров Mitsubishi? Во-первых, в оформлении использовано больше черного цвета, являющегося частью брендбука японской марки. По задумке, он должен создавать более камерную, расслабленную атмосферу для клиентов. Во-вторых, пересмотрено зонирование: ресепшен заметно сократился в размерах, уступив место небольшой стойке информации, зато в зоне приемки («Рольф Юг» способен обслужить в круглосуточном режиме до 80 машин за день) и продаж (здесь больше светлых тонов) появились индивидуальные кресла для клиентов, чтобы им было проще вести диалог с менеджерами. Увеличился и шоу-рум — теперь на его 560 «квадратах» без проблем экспонируется вся внедорожная линейка Mitsubishi — новый Eclipse Cross, а также модели Outlander, ASX, Pajero, Pajero Sport и пикап L200, который в будущем году ждет обновление.

В просторной зоне теперь больше места для всей линейки Mitsubishi

Новая атмосфера в автоцентрах поможет увеличить лояльность клиентов марке Mitsubishi, говорит президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба. Не называя цифр, он, тем не менее, выразил уверенность, что ребрендинг, как следствие, положительным образом скажется на бизнес-показателях японской марки: клиенты попросту захотят проводить больше времени в дилерских центрах, возвращаться в них чаще. А значит, цель сохранить высокую динамику продаж (Mitsubishi по итогам года входит в топ-3 по этому показателю на российском рынке) и рыночную долю на отметке 2,4% вполне осуществима, считает Иваба-сан.