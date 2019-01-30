Главное преимущество «икса» с мотором V6 — возможность ездить на полном приводе по любым покрытиям.

Х‑класс с мотором V6

Мерседесовцев в скромности не упрекнешь: «первый премиальный пикап» — вот как подается X‑класс на официальном сайте марки. С чего бы вдруг первый-то? А как же совершенно несусветный (в самом лучшем смысле этого слова) Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6 образца 2013 года? Вот уж пикап так пикап — премиальнее некуда!

Mercedes-Benz X 350 d Длина / ширина / высота / база 5340 / 1920 / 1819 / 3150 мм

Кузов: длина / ширина / высота 1587 / 1560 / 431 мм

Полная масса 3150 кг

Двигатель дизельный, V6, 24 клапана, 2987 см³; 190 кВт/258 л.с. при 3400 об/мин; 550 Н·м при 1400–3200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 7,9 с

Максимальная скорость 205 км/ч

Топливо / запас топлива ДТ / 73 л

Расход топлива: смешанный цикл 9,0 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; A7

Скажите OM…

Дизайн интерьера позволяет провести аналогии с легковыми Мерседесами, хотя по качеству материалов пикап ближе скорее к коммерческой линейке, откуда он, собственно говоря, и вышел.

Круглой рукояткой переключаются режимы работы трансмиссии, отдельная кнопка блокирует задний дифференциал.

Уже давно не секрет, что X‑класс состоит в близком родстве с пикапом Nissan Navara третьего поколения (заводской индекс D23). Однако родство не означает тождественности: машины делят одну платформу, имеют общие агрегаты и даже выпускаются на одном заводе в Барселоне, но различия между ними знаменательные.

У «икса» доработанная рама, сильно видоизменена подвеска, оригинальная кабина, а дизайн и цена — абсолютно немецкие.

На базовые версии ставят двигатели от Навары: 2,3‑литровые турбодизельные «четверки» из арсенала Renault-Nissan, которые сочетаются с трансмиссией part-time (но предлагают выбор между механикой и автоматом). А вот топ-версия — это нечто особенное.

Турбодизель V6 у немцев собственный — это 3-литровый OM642: двигатели этого семейства дебютировали на легковушках и внедорожниках Mercedes-Benz в 2005 году. За годы существования мотор оброс различными модификациями, а под капотом X‑класса обжилась версия мощностью 258 сил.

Трансмиссия тоже отличается от более простых модификаций: это настоящий «фирматик», сделанный по той же схеме, что и у нового Гелендвагена. То есть не «парт-тайм» никакой, а постоянный полный привод с распределением крутящего момента в соотношении 40:60 в пользу заднего моста. Коробка передач 7G-Tronic Plus тоже своя, мерседесовская. И раздатка с понижайкой другая — с передаточным числом 2,9 (вместо 2,7 у четырехцилиндровых машин). В качестве опции доступна блокировка заднего дифференциала, и на нашей машине она как раз есть.

Алле-опции!

Крупные шильдики V6 красуются на передних крыльях и видны издалека — чтобы не дай бог не перепутали с более демократичными модификациями!

Упоминание слова «опции» вынуждает меня завести разговор о цене. Прайс-лист открывается суммой 2 899 000 рублей за версию X 220 d (163 л.с.), но эта машина — скорее для красоты ценообразования: кому нужен Mercedes «на руке»?

X‑класс здорового человека — это как минимум 190‑сильный X 250 d с автоматом за 3 169 000 рублей. Пикап же с мотором V6 только стартует с 3 875 000 рублей, и опциями легко накрутить сверху еще миллион — а то и больше, как это произошло с нашим автомобилем: без малого пять миллионов! Если быть точным — 4 976 146 рублей. И 38 копеек. Да, это полный фарш. Но я даже не хочу фантазировать на тему того, что еще можно купить за такие деньжищи!

Однако если абстрагироваться от цены, то следует признать: Mercedes-Benz X 350 d — это самый логичный и самый правильный из «иксов». Всемогущий мотор бьет копытом, с нескрываемым энтузиазмом выплескивая тягу на все четыре колеса на любом покрытии. Автомат работает безукоризненно, и машина мчит вперед под негромкий, но довольно приятный звук «шестерки».

Пружинная задняя подвеска наделяет машину очень приличной по меркам пикапов плавностью хода. А шумоизоляция — лучшая в классе!

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Я поездил по кроссовой трассе и получил сдержанное удовольствие: с отключенной системой стабилизации выставить машину боком несложно, но стоит немного перебрать с углом — и электроника тут же спо­хватывается, заставляя мотор сбрасывать обороты. Всё ради безопасности.

И все-таки общение с Икс-боссом оставило меня в неоднозначных чувствах. С одной стороны, это лучший из пикапов — и по ездовому комфорту, и по отделке салона. Дорого? Зато Mercedes! Непосредственных конкурентов у X 350 d, пожалуй, и нет. Ближе всех к нему подобрался Volkswagen Amarok V6, который тоже может похвастать автоматом и постоянным полным приводом, но лишен понижающей передачи — в отличие от топ-версии Х‑класса. А серых «американцев», оснащенных бензиновыми движками V8, сравнивать с официальным «мерсом» как-то не совсем корректно.

Но вот ведь какое дело: даже самый немецкий по начинке «икс» не воспринимается стопроцентным Мерседесом. Среди пикапов — да, это однозначно Mercedes. А вот среди Мерседесов — не совсем, увы.

Грузовичок

Грузоподъемность Х‑класса специально сделали меньше тонны, чтобы он беспрепятственно мог проезжать в центр Москвы. А вот полная масса 3150 кг накладывает определенные ограничения на перемещения за пределами грузового каркаса, который действует в некоторых административных округах столицы и запрещает проезд грузовиков полной массой более 2,5 тонны. Штраф — 5000 рублей, но только если попадешься в лапы инспектора ДПС, поскольку камеры не отслеживают перемещений вне каркаса.

Питбайк поместится в кузов целиком, но для перевозки более крупного мотоцикла придется откинуть борт.

Дребеденьги?

Для нашего рынка 258‑сильную «шестерку» не стали сертифицировать под 249 сил по аналогии с легковыми Мерседесами: с точки зрения налогообложения пикап — это грузовик, применительно к нему ежегодный оброк не столь суров — «всего» 70 рублей за силу против 150 рублей для легковушек. Посему транспортный налог на Mercedes-Benz X 350 d — 18 060 рублей. А будь это внедорожник, ежегодная мзда в пользу государства составила бы 38 700 рублей (и это без повышающего коэффициента за роскошь).

Редакция благодарит главного тренера эндуро-мотошколы DRCenduro Александра Самойлова, а также президента автомотоклуба Галлакс Сергея Кишканова за помощь в организации съемки.



