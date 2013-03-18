Шестиколесный Gelaеndewagen получил версию AMG и ценник в $500 000

Mercedes-Benz намерен выпустить ограниченную серию самого большого и самого дорогого из когда-либо построенных им внедорожников — Mercedes G63 AMG 6x6.

Автомобиль будет собирать в ограниченном количестве австрийский партнер Mercedes-Benz — компания Magna Steyr. Начало производства запланировано на третий квартал 2013 года. Роскошная гражданская версия военного внедорожника G320 CDI, изначально созданного в результате тендера, проводимого Вооруженными силами Австралии, была задумана для покорения кошельков самых богатых клиентов Mercedes-Benz.

Автомобиль с шестью ведущими колесами оснащен раздаткой с диапазоном понижающих передач, системой блокировок дифференциала и системой управления давлением в 37-дюймовых шинах. В Mercedes называют свое творение «последним словом в покорении бездорожья». Цены пока не объявлены, но глава направления Mercedes-Benz G-Klassе Аксель Харрис уже подтвердил, что G63 AMG 6х6 будет второй самой дорогой моделью Mercedes-Benz после нового Mercedes-Benz SLS на электрической тяге. Внедорожник оценят приблизительно в 500 000 долларов США.

В отличие от военной версии G320 CDI 6x6, которая оснащается 3,0-литровым дизелем Mercedes-Benz V6 и выдает до 220 л.с., гражданский G63 AMG 6х6 получит 5,5-литровый мотор V8 битурбо от AMG мощностью 536 л.с. и максимальным крутящим моментом в 758 Нм, что позволит резво перемещать махину снаряженной массой в 3775 килограммов. Вместо прежнего пятиступенчатого «автомата» NAG на G63 AMG 6x использована семиступенчатая коробка Mercedes 7G-TRONIC. Раздаточная коробка может изменять передаточные числа в диапазоне от 0.87:1 до 2.16:1 и распределять тягу на все шесть колес в соотношении 30:40:30. привод задней оси осуществляется через дополнительный вал. Система из пяти электронных блокировок дифференциалов позволяет осуществить 100%-ную блокировку всех шести колес.

При 5875 мм в длину, 2110 мм в ширину и 2210 мм в высоту G63 AMG 6х6 на 1106 мм длиннее, на 225 мм шире и на 272 мм выше, чем G63 AMG. Располагая дорожным просветом в 460 мм, автомобиль способен преодолевать брод глубиной в 1 метр. Максимальная скорость этого чуда немецкой инженерии ограничена электроникой на 160 км/ч.

В компании пока не озвучили данные о расходе топлива, но проговорились, что он будет находиться где-то около отметки в 15,8 л на 100 километров пробега в европейском ездовом цикле. Показатель очень неплохой, особенно если учитывать, что G63 AMG 6х6 оснащается двумя топливными баками общей емкостью 159 литров. В компании планируют выпуск от 20 до 30 автомобилей в год. Первые машины, скорее всего, отправятся на Ближний Восток. где у местных нефтяных шейхов нет недостатка ни в деньгах, ни в тяге к пафосной роскоши.