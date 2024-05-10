Бульдозерам, самосвалам и тракторам с 1 июля добавят утильсбора

Правительство РФ с 1 июля повысит утильсбор на некоторые категории спецтехники

В России с 1 июля 2024 года повысится утилизационный сбор на определенные категории спецтехники. Это следует из Постановления РФ, документ опубликован на портале правовых актов.

Увеличение утильсбора на спецтехнику составит до 2,5 раза, исключения сделаны для гусеничных тракторов, задействованных на сельхозработах. Для этой категории техники сохранится действующий сейчас коэффициент. В Минпромторге подчеркнули, что для гусеничных тракторов и бульдозеров установят единый коэффициент утильсбора.

«Это сделано в том числе для пресечения недобросовестной практики, согласно которой из-за разницы коэффициентов гусеничные бульдозеры регистрировались под видом гусеничных тракторов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, новые нормы коснутся тяжелых бульдозеров, производимых в России с 2023 года, а также нескольких моделей самосвалов с учетом их возраста и мощности. В частности, коэффициент на новый внедорожный самосвал мощностью 200–650 л. с. увеличится на 41%, а на самосвал с пробегом мощностью более 1750 л. с. — в 2,5 раза.

Напомним, президент АВТОВАЗа Максим Соколов и участники заседания экспертного совета при комитете по промышленности и торговле Госдумы поддержали инициативу по увеличению утилизационного сбора. Было предложено установить поэтапно растущую шкалу утильсбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей.

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Источник: kommersant.ru