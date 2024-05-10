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Бульдозерам, самосвалам и тракторам с 1 июля добавят утильсбора

Правительство РФ с 1 июля повысит утильсбор на некоторые категории спецтехники

В России с 1 июля 2024 года повысится утилизационный сбор на определенные категории спецтехники. Это следует из Постановления РФ, документ опубликован на портале правовых актов.

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Увеличение утильсбора на спецтехнику составит до 2,5 раза, исключения сделаны для гусеничных тракторов, задействованных на сельхозработах. Для этой категории техники сохранится действующий сейчас коэффициент. В Минпромторге подчеркнули, что для гусеничных тракторов и бульдозеров установят единый коэффициент утильсбора.

«Это сделано в том числе для пресечения недобросовестной практики, согласно которой из-за разницы коэффициентов гусеничные бульдозеры регистрировались под видом гусеничных тракторов», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, новые нормы коснутся тяжелых бульдозеров, производимых в России с 2023 года, а также нескольких моделей самосвалов с учетом их возраста и мощности. В частности, коэффициент на новый внедорожный самосвал мощностью 200–650 л. с. увеличится на 41%, а на самосвал с пробегом мощностью более 1750 л. с. — в 2,5 раза.

Напомним, президент АВТОВАЗа Максим Соколов и участники заседания экспертного совета при комитете по промышленности и торговле Госдумы поддержали инициативу по увеличению утилизационного сбора. Было предложено установить поэтапно растущую шкалу утильсбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей.

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Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
10.05.2024
Фото:Unsplash
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